https://arabic.sputniknews.com/20220523/هنري-كيسنجر-يجب-أن-تصبح-أوكرانيا-دولة-محايدة-وجسرا-بين-روسيا-وأوروبا-1062630197.html
هنري كيسنجر: يجب أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة وجسرا بين روسيا وأوروبا
هنري كيسنجر: يجب أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة وجسرا بين روسيا وأوروبا
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والباحث المخضرم في السياسة الخارجية، هنري كيسنجر إن الوضع في أوكرانيا سيؤدي "بشكل مثالي" إلى تحولها إلى دولة محايدة وجسر بين... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T17:12+0000
2022-05-23T17:12+0000
2022-05-23T17:12+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأضاف في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" يوم الاثنين: "منذ نحو 8 سنوات، عندما ظهرت فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو، كتبت مقالًا قلت فيه إن النتيجة المثالية ستكون إذا تم تشكيل أوكرانيا كدولة محايدة، كجسر بين روسيا وأوروبا. أعتقد أن الفرصة لا توجد الآن بنفس الطريقة، ولكن لا يزال من الممكن تصورها كهدف نهائي".وأدلى كيسنجر، البالغ من العمر 98، بهذه التصريحات في مناقشة افتراضية مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه كلاوس شواب كجزء من الاجتماع السنوي للمنظمة في دافوس.يُعرف كيسنجر بجهوده في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فضلا عن فتح العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة عمله في وزارة الخارجية وكمستشار للأمن القومي.وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إن التحرك نحو مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يبدأ في غضون الشهرين المقبلين أو نحو ذلك، مضيفا أنه يجب تحديد نتيجة الحرب قبل أن تخلق اضطرابات وتوترات يصعب التغلب عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/سيول-تستبعد-إعادة-نشر-الأسلحة-النووية-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1062626754.html
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هنري كيسنجر: يجب أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة وجسرا بين روسيا وأوروبا
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قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والباحث المخضرم في السياسة الخارجية، هنري كيسنجر إن الوضع في أوكرانيا سيؤدي "بشكل مثالي" إلى تحولها إلى دولة محايدة وجسر بين روسيا وأوروبا.
واشنطن- سبوتنيك
. وأضاف في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" يوم الاثنين: "منذ نحو 8 سنوات، عندما ظهرت فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو، كتبت مقالًا قلت فيه إن النتيجة المثالية ستكون إذا تم تشكيل أوكرانيا
كدولة محايدة، كجسر بين روسيا وأوروبا. أعتقد أن الفرصة لا توجد الآن بنفس الطريقة، ولكن لا يزال من الممكن تصورها كهدف نهائي".
وأدلى كيسنجر، البالغ من العمر 98، بهذه التصريحات في مناقشة افتراضية مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه كلاوس شواب كجزء من الاجتماع السنوي للمنظمة في دافوس.
يُعرف كيسنجر بجهوده في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فضلا عن فتح العلاقات بين الولايات المتحدة والصين
خلال فترة عمله في وزارة الخارجية وكمستشار للأمن القومي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إن التحرك نحو مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا
يجب أن يبدأ في غضون الشهرين المقبلين أو نحو ذلك، مضيفا أنه يجب تحديد نتيجة الحرب قبل أن تخلق اضطرابات وتوترات يصعب التغلب عليها.