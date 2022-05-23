https://arabic.sputniknews.com/20220523/هيئة-حماية-المستهلك-احتمالية-وصول-فيروس-جدري-القردة-إلى-روسيا-ضعيفة-1062621285.html

هيئة حماية المستهلك: احتمالية وصول فيروس جدري القردة إلى روسيا ضعيفة

هيئة حماية المستهلك: احتمالية وصول فيروس جدري القردة إلى روسيا ضعيفة

قيمت هيئة حماية المستهلك الروسية احتمالية وصول فيروس جدري القرود إلى روسيا على أنها ضعيفة. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T13:36+0000

2022-05-23T13:36+0000

2022-05-23T13:59+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_805e280cb80fdf3da1400fcbcaab61f7.jpg

وجاء في البيان الصحفي للهيئة الروسية، اليوم الاثنين: "تم تقييم احتمال وصول جدري القردة إلى روسيا على أنه منخفض بسبب تقييد الحركة الجوية في معظم البلدان التي تم فيها تسجيل حالات هذا المرض".وأضاف البيان: من أجل منع استيراد هذا المرض إلى روسيا، عززت هيئة حماية المستهلك الروسية تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود. والوضع تحت السيطرة المستمرة".وتابع: "جدري القرود ليس شديد العدوى، لكن الانتقال من شخص لآخر عن طريق الرذاذ المحمول جوا لا يزال ممكنا مع الاتصال الشخصي المطول. العدوى ممكنة أيضا من خلال ملامسة الجلد لشخص مصاب، والأشياء الملوثة بالسوائل، وكذلك المواد من براز شخص مريض".

https://arabic.sputniknews.com/20220522/أول-دولة-في-العالم-تعلن-حجر-صحي-إجباري-لمدة-21-يوما-لمرضى-جدري-القردة-1062560027.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا