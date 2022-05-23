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https://arabic.sputniknews.com/20220523/هيئة-حماية-المستهلك-احتمالية-وصول-فيروس-جدري-القردة-إلى-روسيا-ضعيفة-1062621285.html
هيئة حماية المستهلك: احتمالية وصول فيروس جدري القردة إلى روسيا ضعيفة
هيئة حماية المستهلك: احتمالية وصول فيروس جدري القردة إلى روسيا ضعيفة
قيمت هيئة حماية المستهلك الروسية احتمالية وصول فيروس جدري القرود إلى روسيا على أنها ضعيفة. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T13:36+0000
2022-05-23T13:59+0000
روسيا
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وجاء في البيان الصحفي للهيئة الروسية، اليوم الاثنين: "تم تقييم احتمال وصول جدري القردة إلى روسيا على أنه منخفض بسبب تقييد الحركة الجوية في معظم البلدان التي تم فيها تسجيل حالات هذا المرض".وأضاف البيان: من أجل منع استيراد هذا المرض إلى روسيا، عززت هيئة حماية المستهلك الروسية تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود. والوضع تحت السيطرة المستمرة".وتابع: "جدري القرود ليس شديد العدوى، لكن الانتقال من شخص لآخر عن طريق الرذاذ المحمول جوا لا يزال ممكنا مع الاتصال الشخصي المطول. العدوى ممكنة أيضا من خلال ملامسة الجلد لشخص مصاب، والأشياء الملوثة بالسوائل، وكذلك المواد من براز شخص مريض".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/أول-دولة-في-العالم-تعلن-حجر-صحي-إجباري-لمدة-21-يوما-لمرضى-جدري-القردة-1062560027.html
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روسيا

هيئة حماية المستهلك: احتمالية وصول فيروس جدري القردة إلى روسيا ضعيفة

13:36 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 23.05.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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قيمت هيئة حماية المستهلك الروسية احتمالية وصول فيروس جدري القرود إلى روسيا على أنها ضعيفة.
وجاء في البيان الصحفي للهيئة الروسية، اليوم الاثنين: "تم تقييم احتمال وصول جدري القردة إلى روسيا على أنه منخفض بسبب تقييد الحركة الجوية في معظم البلدان التي تم فيها تسجيل حالات هذا المرض".
وأضاف البيان: من أجل منع استيراد هذا المرض إلى روسيا، عززت هيئة حماية المستهلك الروسية تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود. والوضع تحت السيطرة المستمرة".
وتابع: "جدري القرود ليس شديد العدوى، لكن الانتقال من شخص لآخر عن طريق الرذاذ المحمول جوا لا يزال ممكنا مع الاتصال الشخصي المطول. العدوى ممكنة أيضا من خلال ملامسة الجلد لشخص مصاب، والأشياء الملوثة بالسوائل، وكذلك المواد من براز شخص مريض".
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