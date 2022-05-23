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https://arabic.sputniknews.com/20220523/واتسآب-يتوقف-عن-العمل-على-بعض-هواتف-آيفون-بعد-24-أكتوبر-1062579706.html
واتسآب يتوقف عن العمل على بعض هواتف "آيفون" بعد 24 أكتوبر
واتسآب يتوقف عن العمل على بعض هواتف "آيفون" بعد 24 أكتوبر
يخطط تطبيق التراسل الفورس "واتسآب" لتوقفه عن العمل على بعض هواتف "آيفون" الذكية في شهر ‏أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.‏ 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:22+0000
2022-05-23T09:22+0000
مجتمع
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وينوي "واتسآب" إنهاء دعمه لأنظمة تشغيل "آي أو إس 10 و11" بعد تاريخ 24 أكتوبر، وهي التي تعمل على "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، ما يعني أن مالكو تلك الهواتف سيضطرون للترقية إلى هواتف جديدة، من أجل مواصلة الدردشة على التطبيق.ولا يشمل قرار "واتسآب" الجديد، الذي كشف عنه موقع "وابيتاإنفو"، المتخصص في نشر كافة تسريباته، هواتف "آيفون 5 إس" أو "آيفون 6" أو "آيفون 6 إس".وقد لا يتأثر العديد من الأفراد حول العالم بتغيير "واتسآب"، وذلك لمرور ما يقرب من عقد من الزمان على طرح هاتفي "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، وأن المتأثرين بالقرار قليلون.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/واتسآب-يختبر-ميزة-الانسحاب-بهدوء-من-الدردشة-الجماعية-1062481481.html
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مجتمع, منوعات

واتسآب يتوقف عن العمل على بعض هواتف "آيفون" بعد 24 أكتوبر

09:22 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / -تطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
تطبيق "واتسآب"
© AFP 2022 / -
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يخطط تطبيق التراسل الفورس "واتسآب" لتوقفه عن العمل على بعض هواتف "آيفون" الذكية في شهر ‏أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.‏
وينوي "واتسآب" إنهاء دعمه لأنظمة تشغيل "آي أو إس 10 و11" بعد تاريخ 24 أكتوبر، وهي التي تعمل على "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، ما يعني أن مالكو تلك الهواتف سيضطرون للترقية إلى هواتف جديدة، من أجل مواصلة الدردشة على التطبيق.
ولا يشمل قرار "واتسآب" الجديد، الذي كشف عنه موقع "وابيتاإنفو"، المتخصص في نشر كافة تسريباته، هواتف "آيفون 5 إس" أو "آيفون 6" أو "آيفون 6 إس".
تطبيق واتسآب المملوك لموقع فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
"واتسآب" يختبر ميزة الانسحاب "بهدوء" من الدردشة الجماعية
20 مايو, 15:19 GMT
وقد لا يتأثر العديد من الأفراد حول العالم بتغيير "واتسآب"، وذلك لمرور ما يقرب من عقد من الزمان على طرح هاتفي "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، وأن المتأثرين بالقرار قليلون.
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