https://arabic.sputniknews.com/20220523/وزارة-الخارجية-الروسية-خطط-الناتو-لتزويد-مولدوفا-بالأسلحة-تثير-تساؤلات-لدى-موسكو-1062579458.html
وزارة الخارجية الروسية: خطط الناتو لتزويد مولدوفا بالأسلحة تثير تساؤلات لدى موسكو
وزارة الخارجية الروسية: خطط الناتو لتزويد مولدوفا بالأسلحة تثير تساؤلات لدى موسكو
قال نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودينكو للصحفيين، إن موسكو لديها تساؤلات حول نية حلف شمال الأطلسي تزويد مولدوفا بالأسلحة. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:20+0000
2022-05-23T09:20+0000
2022-05-23T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "نحن مندهشون، ليس من بيان بريطانيا، ولكن من رد فعل كيشيناو. لأن دستور مولدوفا ينص بوضوح على وضع عدم الانحياز المحايد، وإمدادات الأسلحة هناك، والأسلحة من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال يثير تساؤلات".لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي احتمال مناقشة تبادل الأسرى الأوكرانيين من "آزوفستال" مع أسرى روس.وقال رودينكو ردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لتبادل الأسرى الروس مع الأسرى الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال": "هذا ليس في مجال اختصاصي، لكن، على الأرجح، أن هذا أمر تجري مناقشته".وردا على سؤال عما إذا كان لا يستبعد احتمال بحث هذه المسألة قال رودينكو: "أنا أفترض أي احتمال لا يتعارض مع التفكير السليم".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تترك-دون-رد-الإجراءات-العدائية-للاتحاد-الأوروبي-1060715332.html
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روسيا
وزارة الخارجية الروسية: خطط الناتو لتزويد مولدوفا بالأسلحة تثير تساؤلات لدى موسكو
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قال نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودينكو للصحفيين، إن موسكو لديها تساؤلات حول نية حلف شمال الأطلسي تزويد مولدوفا بالأسلحة.
وأضاف: "نحن مندهشون، ليس من بيان بريطانيا، ولكن من رد فعل كيشيناو. لأن دستور مولدوفا ينص بوضوح على وضع عدم الانحياز المحايد، وإمدادات الأسلحة هناك، والأسلحة من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال يثير تساؤلات".
لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي احتمال مناقشة تبادل الأسرى الأوكرانيين من "آزوفستال" مع أسرى روس.
وقال رودينكو ردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لتبادل الأسرى الروس مع الأسرى الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال": "هذا ليس في مجال اختصاصي، لكن، على الأرجح، أن هذا أمر تجري مناقشته".
وردا على سؤال عما إذا كان لا يستبعد احتمال بحث هذه المسألة قال رودينكو: "أنا أفترض أي احتمال لا يتعارض مع التفكير السليم".