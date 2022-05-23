https://arabic.sputniknews.com/20220523/وزير-الخارجية-المصري-يستعرض-في-دافوس-رؤية-بلاده-لمؤتمر-المناخ--1062617742.html

وزير الخارجية المصري يستعرض في دافوس رؤية بلاده لمؤتمر المناخ

وزير الخارجية المصري يستعرض في دافوس رؤية بلاده لمؤتمر المناخ

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الاثنين، في الاجتماع السنوي... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T12:14+0000

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2022-05-23T12:14+0000

أخبار مصر الآن

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جاء ذلك خلال الجلسة التي شهدها المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن شكري ألقى كلمة خلال الجلسة استعرض فيها رؤية مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.وأوضح شكري أن هذه الرؤية تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي أعلنت عنها مختلف الدول، على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار ١.٥ درجة مئوية ويجعل تحقيقه في المتناول.وأكد شكري كذلك على أن هذه الرؤية تتضمن أهمية أن يستند عمل المناخ الدولي لآخر ما توصل إليه العلم من حقائق وبيانات فيما يتعلق بظاهرة تغير المناخ بعيدا عن أي تسييس، فضلا عن الحاجة للعمل مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين بعمل المناخ، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يضطلع بدور هام في هذا الصدد جنباً إلى جنب مع الحكومات.وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدورة ٢٧ ستشهد إطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع مختلف الأطراف بهدف تعزيز الوفاء بتعهدات المناخ، وذلك في إطار الحرص على أن توفر هذه الدورة من المؤتمر الفرصة لمختلف الأطراف لعرض جهودهم وتعزيز التعاون فيما بينهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/شكري-يتوجه-إلى-العاصمة-الأردنية-للمشاركة-في-اجتماع-عربي-طارئ-خاص-بفلسطين-1061431587.html

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