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https://arabic.sputniknews.com/20220523/وزير-جزائري-دفع-منح-البطالة-لـ-75-من-طالبي-العمل-قريبا-1062613964.html
وزير جزائري: دفع منح البطالة لـ 75% من طالبي العمل قريبا
وزير جزائري: دفع منح البطالة لـ 75% من طالبي العمل قريبا
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة، اليوم الإثنين، إن دفع منح البطالة لـ 75 بالمائة من طالبي العمل لأول مرة سيكون قريبا. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T10:49+0000
2022-05-23T10:49+0000
الجزائر
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جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة إلى مدينة بجاية وسط البلاد، مؤكدا على أن "سريان مفعول جهاز المساعدة على الإدماج المهني يسير بوتيرة جيدة"، بحسب صحيفة "الحصاد" الجزائرية.وأضاف الوزير أن "سريان مفعول جهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذي يهدف إلى إدماج 1.3 مليون طالب عمل، وجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والذي يخص 132.000 مستخدم (سيتم) قبل نهاية السنة".وشدد على أن "أهداف منحة البطالة لا تنحصر فقط في تقديم المبالغ المالية للأشخاص المعنيين بها وإنما تهدف كذلك الى معرفة مخزون اليد العاملة المكونة والمؤهلة والتي تنتظر منصب عمل".وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تقديم منحة شهرية للعاطلين عن العمل كأول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.وتبلغ منحة البطالة التي أعلنها تبون 13 ألف دينار جزائري (نحو 90 دولار)، تترافق مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها. وفي أبريل/نيسان الماضي وبموجب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد تم تخصيص أكثر من 88 مليار دينار في موازنة سنة 2022 للمساهمة في جهاز منحة البطالة.ودشنت الحكومة الجزائرية موقعا إلكترونا رسميا، minha.anem.dz 2022، يمكن من خلاله التقدم بطلب للحصول على إعانة بطالة عبر الإنترنت.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/دولة-عربية-تعطي-منحة-شهرية-وتغطية-صحية-للعاطلين-عن-العمل-1058679588.html
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الجزائر

وزير جزائري: دفع منح البطالة لـ 75% من طالبي العمل قريبا

10:49 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Anonymousعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Anonymous
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قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة، اليوم الإثنين، إن دفع منح البطالة لـ 75 بالمائة من طالبي العمل لأول مرة سيكون قريبا.
جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة إلى مدينة بجاية وسط البلاد، مؤكدا على أن "سريان مفعول جهاز المساعدة على الإدماج المهني يسير بوتيرة جيدة"، بحسب صحيفة "الحصاد" الجزائرية.
وأضاف الوزير أن "سريان مفعول جهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذي يهدف إلى إدماج 1.3 مليون طالب عمل، وجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والذي يخص 132.000 مستخدم (سيتم) قبل نهاية السنة".
وشدد على أن "أهداف منحة البطالة لا تنحصر فقط في تقديم المبالغ المالية للأشخاص المعنيين بها وإنما تهدف كذلك الى معرفة مخزون اليد العاملة المكونة والمؤهلة والتي تنتظر منصب عمل".
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
دولة عربية تعطي منحة شهرية وتغطية صحية للعاطلين عن العمل
16 فبراير, 08:07 GMT
وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تقديم منحة شهرية للعاطلين عن العمل كأول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.
وتبلغ منحة البطالة التي أعلنها تبون 13 ألف دينار جزائري (نحو 90 دولار)، تترافق مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها.
وفي أبريل/نيسان الماضي وبموجب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد تم تخصيص أكثر من 88 مليار دينار في موازنة سنة 2022 للمساهمة في جهاز منحة البطالة.
ودشنت الحكومة الجزائرية موقعا إلكترونا رسميا، minha.anem.dz 2022، يمكن من خلاله التقدم بطلب للحصول على إعانة بطالة عبر الإنترنت.
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