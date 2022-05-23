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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220523/وفاة-ابن-شقيق-نائب-قائد-روسي-كبير-في-أوكرانيا-1062625724.html
وفاة ابن شقيق نائب قائد روسي كبير في أوكرانيا
وفاة ابن شقيق نائب قائد روسي كبير في أوكرانيا
توفي ابن شقيق نائب وزير الدفاع الروسي، العقيد يونس بيك يفكوروف، آدم خامخوييف، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T15:15+0000
2022-05-23T15:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وحضر عم المتوفى العقيد يفكوروف الجنازة. بالإضافة إلى ذلك، حضر رئيس مجلس الشعب في إنغوشيا، ماهوميت تومجوف، والنائب الأول لرئيس الحكومة، ماغوميد يفلوف، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية للتعبير عن تعازيهم لأحبائهم.كما أعرب رئيس داغستان سيرغي ميليكوف عن تعازيه لأقارب المتوفى، وقال: "سقط ابن إنغوشيا الشجاع في المعركة، دفاعا عن أمن شعبنا متعدد الجنسيات، وحقه في الحياة والحرية. أفهم أنه لا توجد كلمات تعاطف ستقلل من مرارة الخسارة التي لا يمكن إصلاحها. الذاكرة الأبدية للبطل!".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/مستشار-زيلينسكي-يصف-وضع-القوات-الأوكرانية-بكلمة-المؤخرة-1062575369.html
https://arabic.sputniknews.com/20220523/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062572424.html
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روسيا

وفاة ابن شقيق نائب قائد روسي كبير في أوكرانيا

15:15 GMT 23.05.2022
© Sputnikجنود روس يزيلون ألغاما مضادة للدروع في منطقة اراباتسكايا ستريلكا
جنود روس يزيلون ألغاما مضادة للدروع في منطقة اراباتسكايا ستريلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik
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توفي ابن شقيق نائب وزير الدفاع الروسي، العقيد يونس بيك يفكوروف، آدم خامخوييف، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وحضر عم المتوفى العقيد يفكوروف الجنازة. بالإضافة إلى ذلك، حضر رئيس مجلس الشعب في إنغوشيا، ماهوميت تومجوف، والنائب الأول لرئيس الحكومة، ماغوميد يفلوف، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية للتعبير عن تعازيهم لأحبائهم.
كما أعرب رئيس داغستان سيرغي ميليكوف عن تعازيه لأقارب المتوفى، وقال: "سقط ابن إنغوشيا الشجاع في المعركة، دفاعا عن أمن شعبنا متعدد الجنسيات، وحقه في الحياة والحرية. أفهم أنه لا توجد كلمات تعاطف ستقلل من مرارة الخسارة التي لا يمكن إصلاحها. الذاكرة الأبدية للبطل!".
دبابة روسية في بلدة بوباسنايا بعد تحريرها من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مستشار زيلينسكي يصف وضع القوات الأوكرانية بكلمة "المؤخرة"
07:45 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
12:47 GMT
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