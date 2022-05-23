https://arabic.sputniknews.com/20220523/وفاة-ابن-شقيق-نائب-قائد-روسي-كبير-في-أوكرانيا-1062625724.html

وفاة ابن شقيق نائب قائد روسي كبير في أوكرانيا

وفاة ابن شقيق نائب قائد روسي كبير في أوكرانيا

توفي ابن شقيق نائب وزير الدفاع الروسي، العقيد يونس بيك يفكوروف، آدم خامخوييف، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T15:15+0000

2022-05-23T15:15+0000

2022-05-23T15:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وحضر عم المتوفى العقيد يفكوروف الجنازة. بالإضافة إلى ذلك، حضر رئيس مجلس الشعب في إنغوشيا، ماهوميت تومجوف، والنائب الأول لرئيس الحكومة، ماغوميد يفلوف، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية للتعبير عن تعازيهم لأحبائهم.كما أعرب رئيس داغستان سيرغي ميليكوف عن تعازيه لأقارب المتوفى، وقال: "سقط ابن إنغوشيا الشجاع في المعركة، دفاعا عن أمن شعبنا متعدد الجنسيات، وحقه في الحياة والحرية. أفهم أنه لا توجد كلمات تعاطف ستقلل من مرارة الخسارة التي لا يمكن إصلاحها. الذاكرة الأبدية للبطل!".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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https://arabic.sputniknews.com/20220523/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062572424.html

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روسيا