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وكالة الطاقة الدولية تحذر من ارتفاع كبير لأسعار النفط وتؤكد اعتماد أوروبا على روسيا

وكالة الطاقة الدولية تحذر من ارتفاع كبير لأسعار النفط وتؤكد اعتماد أوروبا على روسيا

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الاثنين، من أن أسعار النفط قد ترتفع أكثر مما يزيد الخطر على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التحديات الحالية التي... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T14:07+0000

2022-05-23T14:07+0000

2022-05-23T14:07+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

روسيا

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وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال بيرول، الذي وصف أسعار النفط بأنها "مرتفعة للغاية"، إن أوروبا لا تزال تشتري كميات كبيرة بأموال كثيرة من موسكو، على الرغم من العمل على حظر استيراد الخام الروسي.وأضاف: "قد نشهد ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وتصبح أكثر تقلبا وتشكل خطرا كبيرا (لاحتمال) ركود الاقتصاد العالمي". وصلت أسعار النفط اليوم إلى 114.20 دولار لبرميل خام "برنت"، و111.71 دولار لبرميل خام "نايمكس".يأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه مخاوف الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم، على السوق. ضعف الطلب على الخام في الصين خلال الأشهر الأخيرة مع فرض البلاد عددا من عمليات الإغلاق الصارمة لمكافة الوباء.ومع ذلك، حذر بيرول من أن أسعار النفط قد ترتفع أكثر إذا تعافى الطلب في الصين. وقال لشبكة "سي إن بي سي": "آمل بشدة أن تكون الزيادة (في الإنتاج) القادمة من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا هذا العام مصحوبة بالزيادة القادمة من المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".وتابع: "خلاف ذلك، لدينا أمل واحد فقط في ألا نواجه مشكلة كبيرة في أسواق النفط في الصيف، وهو ما نأمل، أن يظل الطلب الصيني ضعيفا للغاية".قالت الوكالة في وقت سابق من هذا الشهر، إن عائدات النفط الروسية زادت بنسبة 50% على الرغم من حظر الطاقة، لتكسب موسكو 20 مليار دولار شهريا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.وفي الوقت نفسه، يشير تحليل وكالة الطاقة الدولية الأخير إلى أن دخل قطاع النفط والغاز العالمي سوف يقفز إلى 4 تريليونات دولار في عام 2022، أي أكثر من ضعف متوسط ​​الخمس سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/السعودية-تكشف-كيف-تستغل-الفائض-غير-المتوقع-من-عائدات-النفط-1062621403.html

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, روسيا