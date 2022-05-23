الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... وثائق مصورة بعدسة أليكسي كودينكو

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هذه الطفلة من دونيتسك، عاشت في نوفمبر/ كانون الأول 2014 في الطابق السفلي من المستشفى رقم 21 مع والديها، لأن الجيش الأوكراني دمر منزلها.

في هذه الصورة، تلعب الصغيرة بقذائف الرشاشات، وهي ألعاب أصبحت مألوفة للأطفال الذين نشأوا تحت القصف.