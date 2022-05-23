https://arabic.sputniknews.com/20220523/-الإبادة-الجماعية-للمدنيين-في-دونباس-وثائق-مصورة-بعدسة-أليكسي-كودينكو-1062618854.html
الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... وثائق مصورة بعدسة أليكسي كودينكو
الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... وثائق مصورة بعدسة أليكسي كودينكو
وثّق أليكسي كودينكو، المصور الصحفي في وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، حياة الناس العاديين في ظروف الحرب- التي لم ترحم أحدا- في مجموعة مصورة. تشاهدون الأدلة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:05+0000
2022-05-23T14:05+0000
2022-05-23T14:05+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... وثائق مصورة بعدسة أليكسي كودينكو تابعنا عبر
وثّق أليكسي كودينكو، المصور الصحفي في وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، حياة الناس العاديين في ظروف الحرب- التي لم ترحم أحدا- في مجموعة مصورة. تشاهدون الأدلة الفوتوغرافية على الإبادة الجماعية للسكان المدنيين في دونباس في ألبوم "سبوتنيك".
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هذه الطفلة من دونيتسك، عاشت في نوفمبر/ كانون الأول 2014 في الطابق السفلي من المستشفى رقم 21 مع والديها، لأن الجيش الأوكراني دمر منزلها.
في هذه الصورة، تلعب الصغيرة بقذائف الرشاشات، وهي ألعاب أصبحت مألوفة للأطفال الذين نشأوا تحت القصف.
هذه الطفلة من دونيتسك، عاشت في نوفمبر/ كانون الأول 2014 في الطابق السفلي من المستشفى رقم 21 مع والديها، لأن الجيش الأوكراني دمر منزلها.
في هذه الصورة، تلعب الصغيرة بقذائف الرشاشات، وهي ألعاب أصبحت مألوفة للأطفال الذين نشأوا تحت القصف.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور
في 5 نوفمبر/ كانون الأول 2014، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مدرسة في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك. قُتل صبيان كانا يلعبان كرة القدم في ساحة المدرسة متأثرين بإصابات بالغة بشظايا الصواريخ.
في 5 نوفمبر/ كانون الأول 2014، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مدرسة في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك. قُتل صبيان كانا يلعبان كرة القدم في ساحة المدرسة متأثرين بإصابات بالغة بشظايا الصواريخ.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور
الباب المعدني الذي يحمله هذا الساكن في دونيتسك مليء بشظايا قذيفة أوكرانية.
الباب المعدني الذي يحمله هذا الساكن في دونيتسك مليء بشظايا قذيفة أوكرانية.
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هذه أوكسانا فويناروفسكايا، 14 عامًا، من ميكيفكا أثناء علاجها في موسكو. في يناير/ كانون الثاني 2015، سقطت قذيفة على منزلها، وتوفي والدها أمام عينيها. وأصيبت الفتاة نفسها بشظايا كادت أن تفقد ساقيها. من التوتر توقفت أوكسانا عن الكلام.
هذه أوكسانا فويناروفسكايا، 14 عامًا، من ميكيفكا أثناء علاجها في موسكو. في يناير/ كانون الثاني 2015، سقطت قذيفة على منزلها، وتوفي والدها أمام عينيها. وأصيبت الفتاة نفسها بشظايا كادت أن تفقد ساقيها. من التوتر توقفت أوكسانا عن الكلام.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور
قُتل هذا المدني المقيم في دونيتسك في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أثناء قصف الجيش الأوكراني لأطراف المدينة.
قُتل هذا المدني المقيم في دونيتسك في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أثناء قصف الجيش الأوكراني لأطراف المدينة.