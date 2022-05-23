6 خطوات للنجاة من حرائق الماس الكهربائي
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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر تعليمات للتعامل الآمن مع حوادث الماس الكهربائي، والتي عادة ما ينتج عنها حرائق مدمرة.
وحدد الجهاز عبر صفحته على فيسبوك عدة خطوات يمكن من خلالها إنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر المادية الناتجة عن حوادث الماس الكهربائي، وهي كما يلي:
1.فصل التيار الكهربي عن الجهاز المتسبب في الماس، وذلك من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب المنزل.
2.إذا تسبب الماس في حريق محدود، يمكنك إخماد النار عن طريق عزلها عن الأكسجين باستخدام الملابس، أو غطاء فراش ثقيل.
3.يحظر استخدام الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء موصل جيد للكهرباء، كما أن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة.
4.ستحتاج إلى مطفأة حريق سكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC ، ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي، لذا ينصح بتزويد المنزل بمطفأة من هذا النوع تحسبا لحالات الطوارئ.
5.إذا عجزت عن إطفاء الحريق الكهربائي، اخرج فورا من مكان الحادث، وأخرج جميع المتواجدين بالمكان واستدع رجال الإطفاء.
6.احرص على إغلاق الباب وأنت تغادر مكان الحريق للحد من انتشار النار بسرعة، ولا تحاول دخول المكان حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.