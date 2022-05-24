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اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220524/أسلحة-الناتو-تتحول-إلى-ملكية-محرري-دونباس-1062641359.html
أسلحة الناتو تتحول إلى ملكية محرري دونباس
أسلحة الناتو تتحول إلى ملكية محرري دونباس
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن تحويل أسلحة الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى ملكية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية التي تشارك في عملية تحرير منطقة دونباس من القوات التابعة... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T05:55+0000
2022-05-24T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح مراسل "سبوتنيك" الموجود في بلدة روبتسي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية أن أسلحة الناتو التي تصبح ملكًا لقوات جمهورية لوغانسك هي الأسلحة التي يغنمها محررو دونباس من القوات الأوكرانية.وكانت روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد حذرت الدول الأجنبية من عواقب توريد الأسلحة لأوكرانيا. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن روسيا ترى مبررا لضرب شحنات الأسلحة الأجنبية في أوكرانيا.
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رصد عسكري

أسلحة الناتو تتحول إلى ملكية محرري دونباس

05:55 GMT 24.05.2022
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قاذف الرمانات المضادة للدبابات الأمريكي M72 LAW - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Михаил Андроник
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أفاد مراسل "سبوتنيك" عن تحويل أسلحة الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى ملكية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية التي تشارك في عملية تحرير منطقة دونباس من القوات التابعة لنظام الحكم في أوكرانيا.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" الموجود في بلدة روبتسي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية أن أسلحة الناتو التي تصبح ملكًا لقوات جمهورية لوغانسك هي الأسلحة التي يغنمها محررو دونباس من القوات الأوكرانية.
وكانت روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد حذرت الدول الأجنبية من عواقب توريد الأسلحة لأوكرانيا. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن روسيا ترى مبررا لضرب شحنات الأسلحة الأجنبية في أوكرانيا.
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