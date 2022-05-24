https://arabic.sputniknews.com/20220524/أسلحة-الناتو-تتحول-إلى-ملكية-محرري-دونباس-1062641359.html
أسلحة الناتو تتحول إلى ملكية محرري دونباس
أسلحة الناتو تتحول إلى ملكية محرري دونباس
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن تحويل أسلحة الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى ملكية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية التي تشارك في عملية تحرير منطقة دونباس من القوات التابعة... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T05:55+0000
2022-05-24T05:55+0000
2022-05-24T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح مراسل "سبوتنيك" الموجود في بلدة روبتسي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية أن أسلحة الناتو التي تصبح ملكًا لقوات جمهورية لوغانسك هي الأسلحة التي يغنمها محررو دونباس من القوات الأوكرانية.وكانت روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد حذرت الدول الأجنبية من عواقب توريد الأسلحة لأوكرانيا. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن روسيا ترى مبررا لضرب شحنات الأسلحة الأجنبية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أسلحة الناتو تتحول إلى ملكية محرري دونباس
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أفاد مراسل "سبوتنيك" عن تحويل أسلحة الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى ملكية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية التي تشارك في عملية تحرير منطقة دونباس من القوات التابعة لنظام الحكم في أوكرانيا.
وأوضح
مراسل "سبوتنيك" الموجود في بلدة روبتسي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية أن أسلحة الناتو التي تصبح ملكًا لقوات جمهورية لوغانسك هي الأسلحة التي يغنمها محررو دونباس من القوات الأوكرانية.
وكانت روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد حذرت الدول الأجنبية من عواقب توريد الأسلحة لأوكرانيا. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن روسيا ترى مبررا لضرب شحنات الأسلحة الأجنبية في أوكرانيا.