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أمير قطر يبحث مع ملكة بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
أمير قطر يبحث مع ملكة بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حول سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T19:29+0000
2022-05-24T19:29+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
بريطانيا
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جاء هذا خلال لقاء جمعهما في قلعة ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن، وفق بيان للديوان الأميري القطري.وتناول الجانبان خلال الاجتماع "علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها".كما تبادل أمير قطر مع ملكة بريطانيا الآراء حول مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر إلى العاصمة البريطانية في إطار جولة أوروبية بدأها منتصف الشهر الحالي تضم سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بريطانيا

أمير قطر يبحث مع ملكة بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

19:29 GMT 24.05.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حول سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما.
جاء هذا خلال لقاء جمعهما في قلعة ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن، وفق بيان للديوان الأميري القطري.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع "علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها".
كما تبادل أمير قطر مع ملكة بريطانيا الآراء حول مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر إلى العاصمة البريطانية في إطار جولة أوروبية بدأها منتصف الشهر الحالي تضم سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
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