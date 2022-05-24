https://arabic.sputniknews.com/20220524/أمير-قطر-يبحث-مع-ملكة-بريطانيا-سبل-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1062670592.html
أمير قطر يبحث مع ملكة بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
أمير قطر يبحث مع ملكة بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حول سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T19:29+0000
2022-05-24T19:29+0000
2022-05-24T19:29+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
بريطانيا
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جاء هذا خلال لقاء جمعهما في قلعة ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن، وفق بيان للديوان الأميري القطري.وتناول الجانبان خلال الاجتماع "علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها".كما تبادل أمير قطر مع ملكة بريطانيا الآراء حول مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر إلى العاصمة البريطانية في إطار جولة أوروبية بدأها منتصف الشهر الحالي تضم سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بريطانيا
أمير قطر يبحث مع ملكة بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حول سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما.
جاء هذا خلال لقاء جمعهما في قلعة ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن، وفق بيان للديوان الأميري القطري.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع "علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها".
كما تبادل أمير قطر
مع ملكة بريطانيا الآراء حول مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر إلى العاصمة البريطانية في إطار جولة أوروبية بدأها منتصف الشهر الحالي تضم سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.