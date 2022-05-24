https://arabic.sputniknews.com/20220524/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-مسيرة-ثانية-لسلاح-الجو-السعودي-خلال-24-ساعة-1062659273.html

"أنصار الله" تعلن إسقاط مسيرة ثانية لسلاح الجو السعودي خلال 24 ساعة

"أنصار الله" تعلن إسقاط مسيرة ثانية لسلاح الجو السعودي خلال 24 ساعة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للسعودية، التي تقود التحالف العربي، في منطقة حدودية بين البلدين، هي الثانية خلال أقل... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T14:13+0000

2022-05-24T14:13+0000

2022-05-24T14:13+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/08/1043320863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898f10b8884aa06b43dc8d1b2f9fc141.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي فجر يومنا هذا في جبهة الحدود قبالة نجران".وأضاف العميد يحيى سريع، بأنه "تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية".وأوضح المتحدث العسكري أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع"، مؤكداً أنه "سيتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة لاحقاً".يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله" عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة صينية الصنع نوع "سي إتش 4" تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، "أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء"، أدى سقوط حطامها على حي تجاري جنوب صنعاء إلى مقتل وإصابة 6 مدنيين، حسب ما ذكرت وسائل إعلام الجماعة.وتعد الطائرة المُسيرة التي أعلنت "أنصار الله" إسقاطها اليوم، هي الرابعة منذ سريان هدنة الأمم المتحدة في اليمن، مطلع أبريل الماضي، إذ قالت الجماعة، يوم السبت الماضي، إنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء منطقة حَيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن، وذلك بعد أيام من إعلانها في الرابع من مايو الجاري إسقاط طائرة استطلاع مسلحة صينية الصنع "سي اتش 4" للجيش السعودي في أجواء مديرية حرض بذات المحافظة الحدودية مع السعودية.وتتضمن الهدنة الأممية وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-سعودية-بصاروخ-أرض-جو-في-أجواء-العاصمة-صنعاء-1062634630.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم