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https://arabic.sputniknews.com/20220524/أول-مصرية-في-التاريخ-تعبر-إلى-الدور-الثاني-لبطولة-رولان-غاروس-1062668813.html
أول مصرية في التاريخ تعبر إلى الدور الثاني لبطولة رولان غاروس
أول مصرية في التاريخ تعبر إلى الدور الثاني لبطولة رولان غاروس
حققت المصرية ميار شريف إنجازا تاريخيا بعد وصولها إلى الدور الثاني لبطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T18:29+0000
2022-05-24T18:29+0000
رياضة
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وفازت شريف بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تحسم المباراة في المجموعة الثانية بنتيجة 7-5.وتلعب شريف في الدور المقبل أمام الفائزة من مباراة الأمريكية كلير ليو المصنفة 75 والسلوفينية تامارا المصنفة 25.وسبق لميار شريف الوصول للدور الثاني في إحدى بطولات الغراند سلام وهي أستراليا المفتوحة العام الماضي.وكانت اللاعبة المصرية قد حققت أول إنجازاتها الكبيرة بالوصول إلى الدور الرئيسي لرولان غاروس في نسخة 2020 لكنها خسرت بصعوبة بالغة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.وقفزت شريف مؤخرًا إلى التصنيف 49 عالميًا، لتكون أول مصرية تدخل أول 50 مركزا في التصنيف.وفازت شريف هذا الموسم ببطولة كارلشروه الألمانية للموسم الثاني على التوالي.
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رياضة

أول مصرية في التاريخ تعبر إلى الدور الثاني لبطولة رولان غاروس

18:29 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / Paul Crock ميار شريف
ميار شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Paul Crock
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حققت المصرية ميار شريف إنجازا تاريخيا بعد وصولها إلى الدور الثاني لبطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد.
وفازت شريف بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تحسم المباراة في المجموعة الثانية بنتيجة 7-5.
وباتت ميار شريف أول مصرية على مر التاريخ تصل إلى الدور الثاني في بطولة رولان غاروس.
وتلعب شريف في الدور المقبل أمام الفائزة من مباراة الأمريكية كلير ليو المصنفة 75 والسلوفينية تامارا المصنفة 25.
وسبق لميار شريف الوصول للدور الثاني في إحدى بطولات الغراند سلام وهي أستراليا المفتوحة العام الماضي.
وكانت اللاعبة المصرية قد حققت أول إنجازاتها الكبيرة بالوصول إلى الدور الرئيسي لرولان غاروس في نسخة 2020 لكنها خسرت بصعوبة بالغة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.
وقفزت شريف مؤخرًا إلى التصنيف 49 عالميًا، لتكون أول مصرية تدخل أول 50 مركزا في التصنيف.
وفازت شريف هذا الموسم ببطولة كارلشروه الألمانية للموسم الثاني على التوالي.
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