https://arabic.sputniknews.com/20220524/إسرائيل-تعتقل-5-فلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1062642075.html
إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية
إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية
اعتقلت قوة إسرائيلية مشتركة 5 فلسطينيين، خلال مداهمات ليلية لمدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T06:34+0000
2022-05-24T06:34+0000
2022-05-24T06:34+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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أخبار فلسطين اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوة من الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك)، وشرطة حرس الحدود، اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، 5 مطلوبين "للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، صادرتها القوات".وأضافت أن العملية شملت أيضا بلدة الحرملة شرقي بيت لحم وسط الضفة الغربية، والتي خرج منها فلسطيني تقول إسرائيل إنه تسلل إلى مستوطنة "تكوع" في وقت سابق من الشهر الجاري في محاولة لتنفيذ هجوم بسكين قبل مقتله.وتشن إسرائيل حملات اعتقالات ليلية واغتيالات في قرى ومدن الضفة الغربية تزايدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، بدعوى اعتقال مطلوبين يشتبه في ضلوعهم أو تقديمهم يد العون في هجمات أفضت منذ مارس/آذار الماضي إلى مقتل 18 إسرائيليا على الأقل.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية
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اعتقلت قوة إسرائيلية مشتركة 5 فلسطينيين، خلال مداهمات ليلية لمدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" إن قوة من الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك)، وشرطة حرس الحدود، اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، 5 مطلوبين "للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، صادرتها القوات".
وأضافت أن العملية شملت أيضا بلدة الحرملة شرقي بيت لحم وسط الضفة الغربية، والتي خرج منها فلسطيني تقول إسرائيل إنه تسلل إلى مستوطنة "تكوع" في وقت سابق من الشهر الجاري في محاولة لتنفيذ هجوم بسكين قبل مقتله.
وتشن إسرائيل حملات اعتقالات ليلية واغتيالات
في قرى ومدن الضفة الغربية تزايدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، بدعوى اعتقال مطلوبين يشتبه في ضلوعهم أو تقديمهم يد العون في هجمات أفضت منذ مارس/آذار الماضي إلى مقتل 18 إسرائيليا على الأقل.