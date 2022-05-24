عربي
اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل
https://arabic.sputniknews.com/20220524/إسرائيل-تعتقل-5-فلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1062642075.html
إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية
إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية
اعتقلت قوة إسرائيلية مشتركة 5 فلسطينيين، خلال مداهمات ليلية لمدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T06:34+0000
2022-05-24T06:34+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/13/1045501358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a32dc7bde787f5ff57c751c0f9f0da56.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوة من الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك)، وشرطة حرس الحدود، اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، 5 مطلوبين "للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، صادرتها القوات".وأضافت أن العملية شملت أيضا بلدة الحرملة شرقي بيت لحم وسط الضفة الغربية، والتي خرج منها فلسطيني تقول إسرائيل إنه تسلل إلى مستوطنة "تكوع" في وقت سابق من الشهر الجاري في محاولة لتنفيذ هجوم بسكين قبل مقتله.وتشن إسرائيل حملات اعتقالات ليلية واغتيالات في قرى ومدن الضفة الغربية تزايدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، بدعوى اعتقال مطلوبين يشتبه في ضلوعهم أو تقديمهم يد العون في هجمات أفضت منذ مارس/آذار الماضي إلى مقتل 18 إسرائيليا على الأقل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/13/1045501358_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_271a936c29fca2f1e6f4e446d4b79e74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

06:34 GMT 24.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبرTelegram
اعتقلت قوة إسرائيلية مشتركة 5 فلسطينيين، خلال مداهمات ليلية لمدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوة من الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك)، وشرطة حرس الحدود، اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، 5 مطلوبين "للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، صادرتها القوات".
وأضافت أن العملية شملت أيضا بلدة الحرملة شرقي بيت لحم وسط الضفة الغربية، والتي خرج منها فلسطيني تقول إسرائيل إنه تسلل إلى مستوطنة "تكوع" في وقت سابق من الشهر الجاري في محاولة لتنفيذ هجوم بسكين قبل مقتله.
وتشن إسرائيل حملات اعتقالات ليلية واغتيالات في قرى ومدن الضفة الغربية تزايدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، بدعوى اعتقال مطلوبين يشتبه في ضلوعهم أو تقديمهم يد العون في هجمات أفضت منذ مارس/آذار الماضي إلى مقتل 18 إسرائيليا على الأقل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала