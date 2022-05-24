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https://arabic.sputniknews.com/20220524/إعادة-تعيين-مدير-منظمة-الصحة-العالمية-لفترة-ثانية-1062664036.html
إعادة تعيين مدير منظمة الصحة العالمية لفترة ثانية
إعادة تعيين مدير منظمة الصحة العالمية لفترة ثانية
أعادت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تعيين المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:25+0000
2022-05-24T16:25+0000
منظمة الصحة العالمية
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ولم ينافس مرشح آخر تيدروس على المنصب في ظل الصعوبات المتعلقة بالاستجابة لجائحة فيروس كورونا، بحسب "أسوشيتدبرس".وقال تيدروس بعد أن طلب مسؤول آخر في منظمة الصحة العالمية جميع المتواجدين في الغرفة بالوقوف والتصفيق له: "إنه أمر ساحق".بعد توقيع عقد تمديد فترته، وصف تيدروس نفسه وهو يحبس دموعه بأنه مثل "طفل الحرب".وخلال إدارته، وجه تيدروس منظمة الصحة العالمية للاستجابة لكوفيد19 وصمد أمام انتقادات لاذعة من حين لآخر بسبب زلاته المتعددة.وكان تيدروس الحاصل على شهادة الماجستير في علوم المناعة من الأمراض المعدية وشهادة الدكتوراه في مجال صحة المجتمع، قد تولى منصبي وزير الصحة ووزير الخارجية في بلاده إثيوبيا.يحظى تيدروس وهو أول أفريقي يقود المنظمة الدولية بتقدير كبير، ولاسيما من قبل الأفارقة، وذلك لأنه سمح لنظرة المجتمع الدولي، خاصة أثناء جائحة كورونا، بالتوجه أكثر نحو هذه القارة السمراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-إجمالي-الإصابات-بجدري-القرود-1062540589.html
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منظمة الصحة العالمية

إعادة تعيين مدير منظمة الصحة العالمية لفترة ثانية

16:25 GMT 24.05.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEتيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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أعادت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تعيين المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
ولم ينافس مرشح آخر تيدروس على المنصب في ظل الصعوبات المتعلقة بالاستجابة لجائحة فيروس كورونا، بحسب "أسوشيتدبرس".
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
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وقال تيدروس بعد أن طلب مسؤول آخر في منظمة الصحة العالمية جميع المتواجدين في الغرفة بالوقوف والتصفيق له: "إنه أمر ساحق".
بعد توقيع عقد تمديد فترته، وصف تيدروس نفسه وهو يحبس دموعه بأنه مثل "طفل الحرب".
وخلال إدارته، وجه تيدروس منظمة الصحة العالمية للاستجابة لكوفيد19 وصمد أمام انتقادات لاذعة من حين لآخر بسبب زلاته المتعددة.
وكان تيدروس الحاصل على شهادة الماجستير في علوم المناعة من الأمراض المعدية وشهادة الدكتوراه في مجال صحة المجتمع، قد تولى منصبي وزير الصحة ووزير الخارجية في بلاده إثيوبيا.
يحظى تيدروس وهو أول أفريقي يقود المنظمة الدولية بتقدير كبير، ولاسيما من قبل الأفارقة، وذلك لأنه سمح لنظرة المجتمع الدولي، خاصة أثناء جائحة كورونا، بالتوجه أكثر نحو هذه القارة السمراء.
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