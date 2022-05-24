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https://arabic.sputniknews.com/20220524/إيران-تعلن-استعدادها-لزيادة-التعاون-مع-تركمانستان-في-مجالات-الطاقة-والنقل-1062648013.html
إيران تعلن استعدادها لزيادة التعاون مع تركمانستان في مجالات الطاقة والنقل
إيران تعلن استعدادها لزيادة التعاون مع تركمانستان في مجالات الطاقة والنقل
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد لزيادة تعاونها مع تركمانستان. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:07+0000
2022-05-24T10:07+0000
أخبار إيران
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وقال نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، إن بلاده على استعداد لزيادة التعاون مع تركمانستان. وكان سفاري قد عقد اجتماعا مع وفا حاجييف، نائبة وزير خارجية تركمانستان، حسب وكالة إرنا الإيرانية.وأشار سفاري، إلى أن بلاده على استعداد لزيادة التعاون في مجالات النفط والكهرباء والغاز.وناقش الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والعبور.
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أخبار إيران

إيران تعلن استعدادها لزيادة التعاون مع تركمانستان في مجالات الطاقة والنقل

10:07 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد لزيادة تعاونها مع تركمانستان.
وقال نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، إن بلاده على استعداد لزيادة التعاون مع تركمانستان.
وكان سفاري قد عقد اجتماعا مع وفا حاجييف، نائبة وزير خارجية تركمانستان، حسب وكالة إرنا الإيرانية.
وأشار سفاري، إلى أن بلاده على استعداد لزيادة التعاون في مجالات النفط والكهرباء والغاز.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والعبور.
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