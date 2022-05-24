https://arabic.sputniknews.com/20220524/إيقاف-وزير-الخارجية-الصومالي-عن-العمل-لسوء-استخدامه-السلطة-1062647238.html
إيقاف وزير الخارجية الصومالي عن العمل لسوء استخدامه السلطة
إيقاف وزير الخارجية الصومالي عن العمل لسوء استخدامه السلطة
أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البلاد عن العمل. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T09:46+0000
2022-05-24T09:46+0000
2022-05-24T09:46+0000
الصومال
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وحسب وكالة الأنباء الصومالية، فقد أوقف رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدي سعيد موسى، عن العمل. وأوضحت الوكالة الرسمية أن السبب هو توجيه وزير الخارجية بالإفراج عن سفينة محملة بالفحم من ميناء صلالة في سلطنة عمان. وألغى مرسوم رئيس الوزراء، توجيهات وزير الخارجية بشأن السفينة المحتجزة في ميناء صلالة. واعتبر المرسوم أن السفينة تنتهك القانون الدولي، وتهدد الصومال. وأمر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بتحويل الحادثة إلى القضاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
إيقاف وزير الخارجية الصومالي عن العمل لسوء استخدامه السلطة
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أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البلاد عن العمل.
وحسب وكالة الأنباء الصومالية
، فقد أوقف رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدي سعيد موسى، عن العمل.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن السبب هو توجيه وزير الخارجية بالإفراج عن سفينة محملة بالفحم من ميناء صلالة في سلطنة عمان.
وألغى مرسوم رئيس الوزراء، توجيهات وزير الخارجية بشأن السفينة المحتجزة في ميناء صلالة.
واعتبر المرسوم أن السفينة تنتهك القانون الدولي، وتهدد الصومال. وأمر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بتحويل الحادثة إلى القضاء.