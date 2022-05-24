عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/إيقاف-وزير-الخارجية-الصومالي-عن-العمل-لسوء-استخدامه-السلطة-1062647238.html
إيقاف وزير الخارجية الصومالي عن العمل لسوء استخدامه السلطة
إيقاف وزير الخارجية الصومالي عن العمل لسوء استخدامه السلطة
أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البلاد عن العمل. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T09:46+0000
2022-05-24T09:46+0000
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054930975_1628:0:4000:1334_1920x0_80_0_0_043f1cf11ab9c17e50a2c2e9e6815636.jpg
وحسب وكالة الأنباء الصومالية، فقد أوقف رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدي سعيد موسى، عن العمل. وأوضحت الوكالة الرسمية أن السبب هو توجيه وزير الخارجية بالإفراج عن سفينة محملة بالفحم من ميناء صلالة في سلطنة عمان. وألغى مرسوم رئيس الوزراء، توجيهات وزير الخارجية بشأن السفينة المحتجزة في ميناء صلالة. واعتبر المرسوم أن السفينة تنتهك القانون الدولي، وتهدد الصومال. وأمر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بتحويل الحادثة إلى القضاء.
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054930975_2081:0:3860:1334_1920x0_80_0_0_8b0fc785f702e51a4e4d46457498ce6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصومال

إيقاف وزير الخارجية الصومالي عن العمل لسوء استخدامه السلطة

09:46 GMT 24.05.2022
© AFP 2022الرئيس الصومالي محمد فرماجو ورئيس الحكومة محمد حسين روبلي
الرئيس الصومالي محمد فرماجو ورئيس الحكومة محمد حسين روبلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البلاد عن العمل.
وحسب وكالة الأنباء الصومالية، فقد أوقف رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدي سعيد موسى، عن العمل.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن السبب هو توجيه وزير الخارجية بالإفراج عن سفينة محملة بالفحم من ميناء صلالة في سلطنة عمان.
وألغى مرسوم رئيس الوزراء، توجيهات وزير الخارجية بشأن السفينة المحتجزة في ميناء صلالة.
واعتبر المرسوم أن السفينة تنتهك القانون الدولي، وتهدد الصومال. وأمر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بتحويل الحادثة إلى القضاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала