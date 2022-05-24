https://arabic.sputniknews.com/20220524/اشتية-يجري-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-الكويتي-في-دافوس-1062666793.html
اشتية يجري مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي في دافوس
اشتية يجري مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي في دافوس
أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مباحثات مع وزيري الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح والمالية عبد الوهاب الرشيد، الكويتيين، حول أحدث المستجدات في الأراضي... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:41+0000
2022-05-24T17:41+0000
2022-05-24T17:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" في سويسرا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وبحث الجانبان عقد اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب وقت ممكن في فلسطين.وأطلع اشتية الوزيرين على الممارسات الإسرائيلية لاسيما التوسع الاستيطاني المتسارع الذي يدمر حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية.كما أشار رئيس الوزراء إلى "الممارسات العنصرية" التي تمارسها تل أبيب، والتي وصفتها عدد من المنظمات الدولية في تقاريرها مؤخرا، بأنها ترتقي إلى نظام فصل عنصري.وأكد اشتية خلال اللقاء على أهمية التنسيق على المستوى السياسي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للمساعدة في تحقيق السلام وحل الدولتين، ومواجهة ازدواجية المعايير الدولية فيما يتعلق بفلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-الفلسطيني-نتطلع-لأفق-سياسي-ينهي-الاحتلال-الإسرائيلي-1062665082.html
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أخبار فلسطين اليوم
اشتية يجري مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي في دافوس
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أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مباحثات مع وزيري الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح والمالية عبد الوهاب الرشيد، الكويتيين، حول أحدث المستجدات في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" في سويسرا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وبحث الجانبان عقد اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب وقت ممكن في فلسطين.
وأطلع اشتية الوزيرين على الممارسات الإسرائيلية لاسيما التوسع الاستيطاني المتسارع الذي يدمر حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى "الممارسات العنصرية" التي تمارسها تل أبيب، والتي وصفتها عدد من المنظمات الدولية في تقاريرها مؤخرا، بأنها ترتقي إلى نظام فصل عنصري.
وأكد اشتية خلال اللقاء على أهمية التنسيق على المستوى السياسي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للمساعدة في تحقيق السلام وحل الدولتين، ومواجهة ازدواجية المعايير الدولية فيما يتعلق بفلسطين.