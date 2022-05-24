عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/اشتية-يجري-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-الكويتي-في-دافوس-1062666793.html
اشتية يجري مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي في دافوس
اشتية يجري مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي في دافوس
أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مباحثات مع وزيري الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح والمالية عبد الوهاب الرشيد، الكويتيين، حول أحدث المستجدات في الأراضي... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:41+0000
2022-05-24T17:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050597949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd4bbfb4064d9e35e8b1b1f616f7d968.jpg
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" في سويسرا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وبحث الجانبان عقد اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب وقت ممكن في فلسطين.وأطلع اشتية الوزيرين على الممارسات الإسرائيلية لاسيما التوسع الاستيطاني المتسارع الذي يدمر حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية.كما أشار رئيس الوزراء إلى "الممارسات العنصرية" التي تمارسها تل أبيب، والتي وصفتها عدد من المنظمات الدولية في تقاريرها مؤخرا، بأنها ترتقي إلى نظام فصل عنصري.وأكد اشتية خلال اللقاء على أهمية التنسيق على المستوى السياسي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للمساعدة في تحقيق السلام وحل الدولتين، ومواجهة ازدواجية المعايير الدولية فيما يتعلق بفلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-الفلسطيني-نتطلع-لأفق-سياسي-ينهي-الاحتلال-الإسرائيلي-1062665082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050597949_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f65fe0272f41503a7e8dd685e883a4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

اشتية يجري مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي في دافوس

17:41 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE
تابعنا عبرTelegram
أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مباحثات مع وزيري الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح والمالية عبد الوهاب الرشيد، الكويتيين، حول أحدث المستجدات في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" في سويسرا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
الرئيس الفلسطيني: نتطلع لأفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي
16:43 GMT
وبحث الجانبان عقد اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب وقت ممكن في فلسطين.
وأطلع اشتية الوزيرين على الممارسات الإسرائيلية لاسيما التوسع الاستيطاني المتسارع الذي يدمر حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى "الممارسات العنصرية" التي تمارسها تل أبيب، والتي وصفتها عدد من المنظمات الدولية في تقاريرها مؤخرا، بأنها ترتقي إلى نظام فصل عنصري.
وأكد اشتية خلال اللقاء على أهمية التنسيق على المستوى السياسي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للمساعدة في تحقيق السلام وحل الدولتين، ومواجهة ازدواجية المعايير الدولية فيما يتعلق بفلسطين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала