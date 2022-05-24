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https://arabic.sputniknews.com/20220524/الإمارات-ترصد-أول-حالة-مصابة-بمرض-جدري-القردة-على-أراضيها-1062662053.html
الإمارات ترصد أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها
الإمارات ترصد أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها
أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:24+0000
2022-05-24T15:37+0000
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جدري القردة
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 عاما زائرة للدولة من غرب أفريقيا.وأشارت إلى أن السيدة المصابة تتلقى العناية الطبية اللازمة في الإمارات.وأكد البيان أن الجهات الصحية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.وأوضح البيان أن السلطات تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان وقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.كما ناشد البيان المواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة في هذا الصدد.يأتي ذلك تزامنا مع إعلان عدد من الدول في أوروبا وأمريكا وأستراليا رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/جدري-القردة-خبراء-يجيبون-لـسبوتنيك-عن-أهم-الأسئلة-الخاصة-بانتقاله-واللقاحات-الخاصة-به-1062658841.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, جدري القردة

الإمارات ترصد أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها

15:24 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 24.05.2022)
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 عاما زائرة للدولة من غرب أفريقيا.
وأشارت إلى أن السيدة المصابة تتلقى العناية الطبية اللازمة في الإمارات.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
جدري القردة.. خبراء يجيبون لـ"سبوتنيك" عن أهم الأسئلة الخاصة بانتقاله واللقاحات الخاصة به
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وأكد البيان أن الجهات الصحية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.
وأوضح البيان أن السلطات تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان وقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.
كما ناشد البيان المواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة في هذا الصدد.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان عدد من الدول في أوروبا وأمريكا وأستراليا رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
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