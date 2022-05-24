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التحالف الرباعي للحوار الأمني يطلق مبادرة حماية الحدود البحرية
التحالف الرباعي للحوار الأمني يطلق مبادرة حماية الحدود البحرية
أطلق قادة الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، اليوم الثلاثاء، مبادرة حماية الحدود البحرية، والنشاط البحري في ثلاث مناطق. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T03:57+0000
2022-05-24T03:57+0000
جو بايدن
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، "ستغير هذه المبادرة قدرة الشركاء في جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي على السيطرة الكاملة على الحدود البحرية، والحفاظ على الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأضاف البيان أن المبادرة الجديدة، "ستوحد ثلاث مناطق مهمة للغاية في منطقة واحدة، بين المحيطين الهندي والهادئ. وستعزز القدرة على تبادل البيانات بين البلدان الأربعة بشأن الصيد غير القانوني وتعزيز الاستجابات لأحداث تغير المناخ".وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، حسبما أعلنت نيودلهي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-دعم-تايوان-بقوات-عسكرية-أمر-يقرره-بايدن-1062631924.html
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جو بايدن

التحالف الرباعي للحوار الأمني يطلق مبادرة حماية الحدود البحرية

03:57 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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أطلق قادة الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، اليوم الثلاثاء، مبادرة حماية الحدود البحرية، والنشاط البحري في ثلاث مناطق.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، "ستغير هذه المبادرة قدرة الشركاء في جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي على السيطرة الكاملة على الحدود البحرية، والحفاظ على الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضاف البيان أن المبادرة الجديدة، "ستوحد ثلاث مناطق مهمة للغاية في منطقة واحدة، بين المحيطين الهندي والهادئ. وستعزز القدرة على تبادل البيانات بين البلدان الأربعة بشأن الصيد غير القانوني وتعزيز الاستجابات لأحداث تغير المناخ".
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: دعم تايوان بقوات عسكرية أمر يقرره بايدن
أمس, 18:06 GMT
وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، حسبما أعلنت نيودلهي.
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