https://arabic.sputniknews.com/20220524/التحالف-الرباعي-للحوار-الأمني-يطلق-مبادرة-حماية-الحدود-البحرية-1062640650.html
التحالف الرباعي للحوار الأمني يطلق مبادرة حماية الحدود البحرية
التحالف الرباعي للحوار الأمني يطلق مبادرة حماية الحدود البحرية
أطلق قادة الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، اليوم الثلاثاء، مبادرة حماية الحدود البحرية، والنشاط البحري في ثلاث مناطق. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T03:57+0000
2022-05-24T03:57+0000
2022-05-24T03:57+0000
جو بايدن
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، "ستغير هذه المبادرة قدرة الشركاء في جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي على السيطرة الكاملة على الحدود البحرية، والحفاظ على الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأضاف البيان أن المبادرة الجديدة، "ستوحد ثلاث مناطق مهمة للغاية في منطقة واحدة، بين المحيطين الهندي والهادئ. وستعزز القدرة على تبادل البيانات بين البلدان الأربعة بشأن الصيد غير القانوني وتعزيز الاستجابات لأحداث تغير المناخ".وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، حسبما أعلنت نيودلهي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-دعم-تايوان-بقوات-عسكرية-أمر-يقرره-بايدن-1062631924.html
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جو بايدن
التحالف الرباعي للحوار الأمني يطلق مبادرة حماية الحدود البحرية
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أطلق قادة الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، اليوم الثلاثاء، مبادرة حماية الحدود البحرية، والنشاط البحري في ثلاث مناطق.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، "ستغير هذه المبادرة قدرة الشركاء في جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي على السيطرة الكاملة على الحدود البحرية، والحفاظ على الحرية والانفتاح
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضاف البيان أن المبادرة الجديدة، "ستوحد ثلاث مناطق مهمة للغاية في منطقة واحدة، بين المحيطين الهندي والهادئ. وستعزز القدرة على تبادل البيانات بين البلدان الأربعة بشأن الصيد غير القانوني وتعزيز الاستجابات لأحداث تغير المناخ".
وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، حسبما أعلنت نيودلهي.