https://arabic.sputniknews.com/20220524/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تدعو-إلى-مزيد-من-الجهود-للتخفيف-من-أزمة-الأمن-الغذائي-1062640535.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من الجهود للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من الجهود للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية، أمس الاثنين، قرارا يدعو إلى بذل جهود دولية للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي الحالية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T03:00+0000
2022-05-24T03:00+0000
2022-05-24T03:00+0000
منظمة الأمم المتحدة
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وتحث الوثيقة المجتمع الدولي على تقديم دعم عاجل للبلدان المتضررة من أزمة الأمن الغذائي من خلال إجراءات منسقة، مثل إيصال إمدادات الطوارئ، وإحداث برامج غذائية وزيادة الدعم المالي، وكذا تعزيز وتنويع الإنتاج الزراعي العالمي.وتطالب الأمم المتحدة، بموجب القرار، الدول الأعضاء وباقي الأطراف المعنية، الحفاظ على الأداء السليم لسلاسل التوريد الغذائية والزراعية، لدعم المزارعين وخاصة المزارعين الصغار والمزارع الأسرية، من خلال المساعدة التقنية لتمكينهم من إنتاج محاصيلهم على نحو مستدام.كما يؤكد القرار على ضرورة الحفاظ على الأسواق المفتوحة والقنوات التجارية، التي تسمح بحركة المواد الغذائية والوقود والأسمدة وغيرها من المدخلات والمنتجات الزراعية، والإبقاء على أسعار الوقود عند مستويات معقولة وعدم تخزين المواد الخام للطاقة.كما يدعو القرار المؤسسات المالية الدولية إلى إيجاد حلول منخفضة التكلفة ومصممة بشكل عاجل لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما تلك التي لديها مستويات عالية من الديون، على التعامل مع أزمة الأمن الغذائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/لأول-مرة-عدد-النازحين-حول-العالم-يتجاوز-100-مليون-1062594975.html
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منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من الجهود للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي
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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية، أمس الاثنين، قرارا يدعو إلى بذل جهود دولية للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي الحالية.
وتحث الوثيقة المجتمع الدولي على تقديم دعم عاجل للبلدان المتضررة من أزمة الأمن الغذائي
من خلال إجراءات منسقة، مثل إيصال إمدادات الطوارئ، وإحداث برامج غذائية وزيادة الدعم المالي، وكذا تعزيز وتنويع الإنتاج الزراعي العالمي.
ويدعو القرار أيضا إلى تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ومنفتح وعادل وغير تمييزي في إطار منظمة التجارة العالمية، مع دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع ومجموعة العشرين، لوضع الأمن الغذائي العالمي على رأس أولوياتها، لدعم الجهود متعددة الأطراف لإيجاد حلول سريعة للأزمة.
وتطالب الأمم المتحدة، بموجب القرار، الدول الأعضاء وباقي الأطراف المعنية، الحفاظ على الأداء السليم لسلاسل التوريد الغذائية والزراعية، لدعم المزارعين وخاصة المزارعين الصغار والمزارع الأسرية، من خلال المساعدة التقنية لتمكينهم من إنتاج محاصيلهم على نحو مستدام.
كما يؤكد القرار على ضرورة الحفاظ على الأسواق المفتوحة والقنوات التجارية، التي تسمح بحركة المواد الغذائية والوقود والأسمدة وغيرها من المدخلات والمنتجات الزراعية، والإبقاء على أسعار الوقود عند مستويات معقولة وعدم تخزين المواد الخام للطاقة.
كما يدعو القرار المؤسسات المالية الدولية إلى إيجاد حلول منخفضة التكلفة ومصممة بشكل عاجل لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما تلك التي لديها مستويات عالية من الديون، على التعامل مع أزمة الأمن الغذائي.