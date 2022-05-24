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الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية واندلاع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية واندلاع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مخيم مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T08:51+0000
2022-05-24T08:51+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلا، وطالبت صاحبه بتسليم نفسه، وسط اندلاع مواجهات عنيفة".وأضافت أن "قوات الاحتلال أعلنت مدخل مخيم جنين ومنطقة الهدف وواد برقين مناطق عسكرية مغلقة، واعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط تعزيزات عسكرية مشددة".وأوضحت الوكالة، أن "قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الهدف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج".وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، السبت الماضي، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، حيث أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية باتجاه الشبان.ونددت الرئاسة الفلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها بشكل يومي، وما يرافقه من اعتقالات عشوائية لعشرات المواطنين، محذرة من "استمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات بينيت بإطلاق يد جيش الاحتلال لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية واندلاع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين

08:51 GMT 24.05.2022
© Sputnikنفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik
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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مخيم مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلا، وطالبت صاحبه بتسليم نفسه، وسط اندلاع مواجهات عنيفة".
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وأضافت أن "قوات الاحتلال أعلنت مدخل مخيم جنين ومنطقة الهدف وواد برقين مناطق عسكرية مغلقة، واعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط تعزيزات عسكرية مشددة".
وأوضحت الوكالة، أن "قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الهدف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج".
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، السبت الماضي، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، حيث أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية باتجاه الشبان.
ونددت الرئاسة الفلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها بشكل يومي، وما يرافقه من اعتقالات عشوائية لعشرات المواطنين، محذرة من "استمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات بينيت بإطلاق يد جيش الاحتلال لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني".
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