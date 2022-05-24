https://arabic.sputniknews.com/20220524/الخارجية-الروسية-يجري-تطوير-مفهوم-جديد-للسياسة-الخارجية-لروسيا-بنشاط-1062645005.html
الخارجية الروسية: يجري تطوير مفهوم جديد لسياسة روسيا الخارجية بنشاط
الخارجية الروسية: يجري تطوير مفهوم جديد لسياسة روسيا الخارجية بنشاط
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن تطوير مفهوم جديد للسياسة الخارجية الروسية يسير بنشاط كبير، وهذه عملية جماعية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T08:30+0000
2022-05-24T08:30+0000
2022-05-24T08:35+0000
ماريا زاخاروفا
روسيا
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وقالت خلال المنتدى الدولي "معاني جديدة للواقع الجديد" في المركز الصحفي "روسيا سيغودنيا": "المفهوم قيد التطوير حاليًا، هذه العملية نشطة للغاية. إنها جماعية، لم يتم إطلاقها كشيء للتنفيذ. مثل أي مفهوم، الوثيقة العقائدية في بلدنا هي نتيجة جهود جماعية - تحليلية وعلمية وهكذا".يعقد المنتدى الدولي "معاني جديدة للواقع الجديد" في موسكو يوم 24 مايو/أيار، بمشاركة ممثلين عن مجلس الدوما ومجلس الاتحاد والمدونين وقادة الرأي، فضلا عن رؤساء وصحفيي وسائل الإعلام المركزية. منظم المنتدى هو مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ويعمل المركز الصحفي للوسائط المتعددة التابع للمجموعة الإعلامية كمنصة للمنتدى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ماريا زاخاروفا, روسيا
الخارجية الروسية: يجري تطوير مفهوم جديد لسياسة روسيا الخارجية بنشاط
08:30 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن تطوير مفهوم جديد للسياسة الخارجية الروسية يسير بنشاط كبير، وهذه عملية جماعية.
وقالت خلال المنتدى الدولي "معاني جديدة للواقع الجديد" في المركز الصحفي "روسيا سيغودنيا": "المفهوم قيد التطوير حاليًا، هذه العملية نشطة للغاية. إنها جماعية، لم يتم إطلاقها كشيء للتنفيذ. مثل أي مفهوم، الوثيقة العقائدية في بلدنا هي نتيجة جهود جماعية - تحليلية وعلمية وهكذا".
يعقد المنتدى الدولي "معاني جديدة للواقع الجديد" في موسكو يوم 24 مايو/أيار، بمشاركة ممثلين عن مجلس الدوما ومجلس الاتحاد والمدونين وقادة الرأي، فضلا عن رؤساء وصحفيي وسائل الإعلام المركزية. منظم المنتدى هو مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ويعمل المركز الصحفي للوسائط المتعددة التابع للمجموعة الإعلامية كمنصة للمنتدى.