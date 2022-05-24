https://arabic.sputniknews.com/20220524/الداخلية-العراقية-تعلن-اعتقال-13-إرهابيا-في-3-محافظات-1062676062.html
الداخلية العراقية تعلن اعتقال 13 "إرهابيا" في 3 محافظات
الداخلية العراقية تعلن اعتقال 13 "إرهابيا" في 3 محافظات
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13 "إرهابيا بارزا" خلال عمليات نوعية في ثلاث محافظات. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T21:50+0000
2022-05-24T21:50+0000
2022-05-24T21:51+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إنه تم إلقاء القبض على "9 إرهابيين" من عناصر تنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) في العاصمة بغداد.وأضاف البيان أنه ألقي القبض كذلك على "إرهابي في محافظة ديالى عمل بما يسمى مفارز قاطع ديالى".وذكر بيان الوكالة أنه مسؤول عن جمع المعلومات ضد القوات الأمنية وتحركات القطعات العسكرية.وفي محافظة كركوك، ألقت قوات الأمن على اثنين آخرين أحدهما كنيته "أبو سعيد" عمل بما يسمى ديوان الجند بصفة عنصر سيطرات، بحسب البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/النائب-الأول-لرئيس-البرلمان-العراقي-قانون-حظر-التطبيع-مع-إسرائيل-من-ضرورات-استقرار-البلاد-1062662169.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار العراق اليوم
الداخلية العراقية تعلن اعتقال 13 "إرهابيا" في 3 محافظات
21:50 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13 "إرهابيا بارزا" خلال عمليات نوعية في ثلاث محافظات.
جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إنه تم إلقاء القبض على "9 إرهابيين" من عناصر تنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) في العاصمة بغداد.
وأضاف البيان أنه ألقي القبض كذلك على "إرهابي في محافظة ديالى عمل بما يسمى مفارز قاطع ديالى".
وذكر بيان الوكالة أنه مسؤول عن جمع المعلومات ضد القوات الأمنية وتحركات القطعات العسكرية.
وفي محافظة كركوك، ألقت قوات الأمن على اثنين آخرين أحدهما كنيته "أبو سعيد" عمل بما يسمى ديوان الجند بصفة عنصر سيطرات، بحسب البيان.