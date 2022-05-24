https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-التونسي-يطلع-على-الاستعدادات-لانطلاق-عمل-اللجان-الاستشارية-فيديو-1062670296.html
الرئيس التونسي يطلع على الاستعدادات لانطلاق عمل اللجان الاستشارية... فيديو
الرئيس التونسي يطلع على الاستعدادات لانطلاق عمل اللجان الاستشارية... فيديو
اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد على الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T19:23+0000
2022-05-24T19:23+0000
2022-05-24T19:23+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال لقائه الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، العميد صادق بلعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج.وأوضحت الرئاسة أن اللقاء تطرق كذلك إلى اللقاءات التي تمت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة الثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة.وكان الرئيس التونسي قرر حل البرلمان نهائيا بعد أن جمّد أعماله، وأقال رئيس الحكومة السابق، وتولى السلطات في البلاد في 25 يونيو/حزيران 2021.وحلّ سعيد أيضا في فبراير/شباط 2022، المجلس الأعلى للقضاء وعوضَّه بمجلس آخر مؤقتا عيّن له قضاة.كما أصدر مرسوما رئاسيا عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يطلع على الاستعدادات لانطلاق عمل اللجان الاستشارية... فيديو
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اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد على الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال لقائه الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، العميد صادق بلعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج.
وأوضحت الرئاسة أن اللقاء تطرق كذلك إلى اللقاءات التي تمت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس
والإرادة الثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة.
وكان الرئيس التونسي
قرر حل البرلمان نهائيا بعد أن جمّد أعماله، وأقال رئيس الحكومة السابق، وتولى السلطات في البلاد في 25 يونيو/حزيران 2021.
وحلّ سعيد أيضا في فبراير/شباط 2022، المجلس الأعلى للقضاء وعوضَّه بمجلس آخر مؤقتا عيّن له قضاة.
كما أصدر مرسوما رئاسيا عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.