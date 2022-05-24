عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-العراقي-يقترح-تشكيل-تحالف-دولي-لمكافحة-الفساد-على-غرار-التحالف-الدولي-لمكافحة-الإرهاب-1062649044.html
الرئيس العراقي يقترح تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
الرئيس العراقي يقترح تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع وفد البرلمان الأوروبي، الذي يزور العراق حاليا، العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع بلاده والاتحاد الأوروبي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:34+0000
2022-05-24T10:34+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049610095_0:0:2413:1358_1920x0_80_0_0_500a672bf64f9e14433105ada40d0425.jpg
واستقبل صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع السيدة ناتالي لويزو والوفد المرافق لها.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أكد صالح "أهمية العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة خلايا داعش إلى جانب تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد".وأكد صالح أنوشدد الرئيس العراقي على أنه "لن يتم القضاء على الإرهاب والتطرف إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد"، لافتا إلى أن "الإرهاب والفساد متلازمان ومترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر".وأشار صالح إلى أن "قوات الأمن العراقية بكافة تشكيلاتها تواصل بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة".وأكد أنه "لا يمكن أن نستخف بخطورة الإرهاب، ونؤكد ضرورة إنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة والعالم وإرساء السلام، لأن استمرار الصراعات يمثّل متنفساً للمجاميع الإرهابية".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزير-الخارجية-العراقي-يؤكد-ضرروة-التعاون-لتجفيف-منابع-دعم-وتمويل-الإرهاب-1062105491.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049610095_0:0:2297:1723_1920x0_80_0_0_aef4ba8d5766a804a4c00a318bfb09b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

الرئيس العراقي يقترح تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

10:34 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
تابعنا عبرTelegram
ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع وفد البرلمان الأوروبي، الذي يزور العراق حاليا، العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع بلاده والاتحاد الأوروبي.
واستقبل صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع السيدة ناتالي لويزو والوفد المرافق لها.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أكد صالح "أهمية العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة خلايا داعش إلى جانب تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد".
وأكد صالح أن
"هناك حاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لكون الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب".
وشدد الرئيس العراقي على أنه "لن يتم القضاء على الإرهاب والتطرف إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد"، لافتا إلى أن "الإرهاب والفساد متلازمان ومترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر".
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرروة التعاون لتجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب
11 مايو, 13:37 GMT
وأشار صالح إلى أن "قوات الأمن العراقية بكافة تشكيلاتها تواصل بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة".
وأكد أنه "لا يمكن أن نستخف بخطورة الإرهاب، ونؤكد ضرورة إنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة والعالم وإرساء السلام، لأن استمرار الصراعات يمثّل متنفساً للمجاميع الإرهابية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала