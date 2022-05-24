https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-العراقي-يقترح-تشكيل-تحالف-دولي-لمكافحة-الفساد-على-غرار-التحالف-الدولي-لمكافحة-الإرهاب-1062649044.html
الرئيس العراقي يقترح تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
الرئيس العراقي يقترح تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع وفد البرلمان الأوروبي، الذي يزور العراق حاليا، العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع بلاده والاتحاد الأوروبي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:34+0000
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واستقبل صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع السيدة ناتالي لويزو والوفد المرافق لها.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أكد صالح "أهمية العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة خلايا داعش إلى جانب تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد".وأكد صالح أنوشدد الرئيس العراقي على أنه "لن يتم القضاء على الإرهاب والتطرف إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد"، لافتا إلى أن "الإرهاب والفساد متلازمان ومترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر".وأشار صالح إلى أن "قوات الأمن العراقية بكافة تشكيلاتها تواصل بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة".وأكد أنه "لا يمكن أن نستخف بخطورة الإرهاب، ونؤكد ضرورة إنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة والعالم وإرساء السلام، لأن استمرار الصراعات يمثّل متنفساً للمجاميع الإرهابية".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزير-الخارجية-العراقي-يؤكد-ضرروة-التعاون-لتجفيف-منابع-دعم-وتمويل-الإرهاب-1062105491.html
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الرئيس العراقي يقترح تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
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ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع وفد البرلمان الأوروبي، الذي يزور العراق حاليا، العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع بلاده والاتحاد الأوروبي.
واستقبل صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع السيدة ناتالي لويزو والوفد المرافق لها.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أكد صالح "أهمية العلاقات الثنائية المشتركة
التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة خلايا داعش إلى جانب تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد".
"هناك حاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لكون الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب".
وشدد الرئيس العراقي على أنه "لن يتم القضاء على الإرهاب والتطرف
إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد"، لافتا إلى أن "الإرهاب والفساد متلازمان ومترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر".
وأشار صالح إلى أن "قوات الأمن العراقية بكافة تشكيلاتها تواصل بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة".
وأكد أنه "لا يمكن أن نستخف بخطورة الإرهاب، ونؤكد ضرورة إنهاء الصراعات
والأزمات في المنطقة والعالم وإرساء السلام، لأن استمرار الصراعات يمثّل متنفساً للمجاميع الإرهابية".