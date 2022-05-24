https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-الفلسطيني-نتطلع-لأفق-سياسي-ينهي-الاحتلال-الإسرائيلي-1062665082.html
الرئيس الفلسطيني: نتطلع لأفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني: نتطلع لأفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لخلق أفق سياسي ينهي "الاحتلال الإسرائيلي". 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:43+0000
2022-05-24T16:43+0000
2022-05-24T16:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والوفد المرافق لها، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال عباس إن الجانب الفلسطيني "يتطلع إلى خلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".وأكد عباس على مواصلة العمل من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الملتزمة بسيادة القانون، وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.أطلع عباس رئيسة البرلمان الأوروبي على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.كما أشار إلى الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وأعمال القتل ومواصلة الاستيطان المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/عباس-يعلن-الذهاب-فورا-بقضية-شيرين-أبو-عاقلة-إلى-الجنائية-الدولية-ويرفض-التحقيق-المشترك-مع-إسرائيل-1062135362.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
الرئيس الفلسطيني: نتطلع لأفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي
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عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لخلق أفق سياسي ينهي "الاحتلال الإسرائيلي".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والوفد المرافق لها، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال عباس إن الجانب الفلسطيني "يتطلع إلى خلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
وأكد عباس على مواصلة العمل من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الملتزمة بسيادة القانون، وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
أطلع عباس رئيسة البرلمان الأوروبي على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أشار إلى الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وأعمال القتل ومواصلة الاستيطان المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.