https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-الفلسطيني-يطلع-رئيسة-البرلمان-الأوروبي-على-الاعتداءات-الإسرائيلية-ضد-الفلسطينيين-1062655350.html
الرئيس الفلسطيني يطلع رئيسة البرلمان الأوروبي على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
الرئيس الفلسطيني يطلع رئيسة البرلمان الأوروبي على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:56+0000
2022-05-24T12:56+0000
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رام الله - سبوتنيك. واستقبل عباس اليوم الثلاثاء، ميتسولا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وأطلعها على ما تقوم به القوات الإسرائيلية من اعتداءات متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي "الستاتسكو" وأعمال القتل ومواصلة سياسة الاستيطان المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.ووضع عباس ضيفته في صورة ما تقوم به السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس من هدم منازل المواطنين وطردهم من أحياء القدس وإصرارها على تنفيذ إجراءاتها أحادية الجانب وممارساتها التي ترقى إلى أعمال التطهير العرقي والتمييز العنصري.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أكد عباس على حرص فلسطين على تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية، مشيراً إلى تطلع الجانب الفلسطيني لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.وجدد عباس تأكيده على مواصلة العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الملتزمة بسيادة القانون وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز دور المرأة والشباب في بناء المؤسسات.من جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي ميتسولا على مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للعملية السياسية وفق رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ورفض الاستيطان.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أشتيه-مصادقة-الكنيست-على-قانون-المواطنة-يعكس-العقلية-العنصرية-لحكام-إسرائيل-1059878780.html
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الرئيس الفلسطيني يطلع رئيسة البرلمان الأوروبي على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
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أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
رام الله - سبوتنيك. واستقبل عباس اليوم الثلاثاء، ميتسولا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وأطلعها على ما تقوم به القوات الإسرائيلية من اعتداءات متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي "الستاتسكو" وأعمال القتل ومواصلة سياسة الاستيطان
المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ووضع عباس ضيفته في صورة ما تقوم به السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس من هدم منازل المواطنين وطردهم من أحياء القدس وإصرارها على تنفيذ إجراءاتها أحادية الجانب وممارساتها التي ترقى إلى أعمال التطهير العرقي والتمييز العنصري
.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أكد عباس على حرص فلسطين على تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية، مشيراً إلى تطلع الجانب الفلسطيني لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وجدد عباس تأكيده على مواصلة العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الملتزمة بسيادة القانون وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز دور المرأة والشباب في بناء المؤسسات.
من جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي ميتسولا على مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للعملية السياسية وفق رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ورفض الاستيطان.