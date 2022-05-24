https://arabic.sputniknews.com/20220524/السعودية-90-من-المنتجات-الغذائية-تسجل-ارتفاعا-ملحوظا-1062664194.html
السعودية… 90% من المنتجات الغذائية تسجل ارتفاعا ملحوظا
السعودية… 90% من المنتجات الغذائية تسجل ارتفاعا ملحوظا
سجل نحو 90 في المئة من المنتجات الغذائية ارتفاعا في الأسعار خلال العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العلم الماضي 2021. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:24+0000
2022-05-24T16:24+0000
2022-05-24T16:24+0000
العالم العربي
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كشفت ذلك جمعية حماية المستهلك السعودية التي أوصت باختيار بديل مناسب للمنتج الذي سجل ارتفاعا في الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء.وقالت جمعية حماية المستهلك إن مراقبة الأسعار تمثل جزءا من الجهود المستمرة التي تقوم بها، مشيرة إلى أنها قارنت أسعار 89 سلعة غذائية في أبريل/ نيسان الماضي بنفس الشهر من عام 2022.ولفتت الجمعية إلى أن متوسط ارتفاع جميع السلع التي تم حصرها في أبريل الماضي وصل إلى نحو 11 في المئة زيادة عن أسعار نفس السلع في ذات الشهر من 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الأمم-المتحدة-تخفض-توقعات-نمو-الاقتصاد-العالمي-إلى-31-1062402943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
السعودية… 90% من المنتجات الغذائية تسجل ارتفاعا ملحوظا
تابعنا عبر
سجل نحو 90 في المئة من المنتجات الغذائية ارتفاعا في الأسعار خلال العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العلم الماضي 2021.
كشفت ذلك جمعية حماية المستهلك السعودية التي أوصت باختيار بديل مناسب للمنتج الذي سجل ارتفاعا في الأسعار، حسبما ذكرت
صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء.
وقالت جمعية حماية المستهلك إن مراقبة الأسعار
تمثل جزءا من الجهود المستمرة التي تقوم بها، مشيرة إلى أنها قارنت أسعار 89 سلعة غذائية في أبريل/ نيسان الماضي بنفس الشهر من عام 2022.
ولفتت الجمعية إلى أن متوسط ارتفاع جميع السلع
التي تم حصرها في أبريل الماضي وصل إلى نحو 11 في المئة زيادة عن أسعار نفس السلع في ذات الشهر من 2021.