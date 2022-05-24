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https://arabic.sputniknews.com/20220524/الصحة-العالمية-تسجيل-131-حالة-لجدري-القردة-في-17-دولة-1062650761.html
"الصحة العالمية": تسجيل 131 حالة لجدري القردة في 17 دولة
"الصحة العالمية": تسجيل 131 حالة لجدري القردة في 17 دولة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت وجود 131 حالة جدري القردة، بينما يجري التحقق من 106 حالات أخرى. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T11:31+0000
2022-05-24T11:31+0000
جدري القردة
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وأبلغت 17 دولة غير متوطن فيها المرض أمس، بوجود 131 حالة لمرض جدري القردة فيها. ويعمل السودان والأرجنتين على التحقيق في ظهور حالات لدى كل منهما، حسب منظمة الصحة العالمية. وكان أعلى رقم تم تسجيله هو 40 حالة في إسبانيا، ثم البرتغال 37 حالة و30 في بريطانيا. ولا تزال هناك حالات أخرى يتم التحقق منها، خصوصا في إسبانيا.
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جدري القردة

"الصحة العالمية": تسجيل 131 حالة لجدري القردة في 17 دولة

11:31 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت وجود 131 حالة جدري القردة، بينما يجري التحقق من 106 حالات أخرى.
وأبلغت 17 دولة غير متوطن فيها المرض أمس، بوجود 131 حالة لمرض جدري القردة فيها. ويعمل السودان والأرجنتين على التحقيق في ظهور حالات لدى كل منهما، حسب منظمة الصحة العالمية.
وكان أعلى رقم تم تسجيله هو 40 حالة في إسبانيا، ثم البرتغال 37 حالة و30 في بريطانيا.
ولا تزال هناك حالات أخرى يتم التحقق منها، خصوصا في إسبانيا.
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