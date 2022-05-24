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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220524/الطيران-الروسي-يدمر-مستودعا-لقذائف-مدافع-هاوتزر-الأمريكية-في-أوكرانيا-1062643443.html
الطيران الروسي يدمر مستودعا لقذائف مدافع هاوتزر الأمريكية في أوكرانيا
الطيران الروسي يدمر مستودعا لقذائف مدافع هاوتزر الأمريكية في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، عن تدمير الطيران الروسي مستودع ضخم لقذائف مدافع هاوتزر "إم 777" الأمريكية... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T07:54+0000
2022-05-24T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث في إحاطة: "تم خلال يوم واحد وباستخدام صواريخ عالية الدقة تدمير ما يلي: 3 نقاط قيادة، 36 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري للقوات الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة سوليدار، بالإضافة إلى ستة مستودعات ذخيرة في مناطق مينكوفكا وباخموت ونيكولايفكا وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى جانب تدمير مستودع كبير لقذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر الأمريكية "إم-777" في رازدولوفكا".كما أكد إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك وأن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية قصفت 84 مركز قيادة أوكراني و463 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري.
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أخبار أوكرانيا

الطيران الروسي يدمر مستودعا لقذائف مدافع هاوتزر الأمريكية في أوكرانيا

07:54 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، عن تدمير الطيران الروسي مستودع ضخم لقذائف مدافع هاوتزر "إم 777" الأمريكية باستخدام صواريخ عالية الدقة.
وقال المتحدث في إحاطة: "تم خلال يوم واحد وباستخدام صواريخ عالية الدقة تدمير ما يلي: 3 نقاط قيادة، 36 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري للقوات الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة سوليدار، بالإضافة إلى ستة مستودعات ذخيرة في مناطق مينكوفكا وباخموت ونيكولايفكا وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى جانب تدمير مستودع كبير لقذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر الأمريكية "إم-777" في رازدولوفكا".
كما أكد إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك وأن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية قصفت 84 مركز قيادة أوكراني و463 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري.
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