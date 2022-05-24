https://arabic.sputniknews.com/20220524/الطيران-الروسي-يدمر-مستودعا-لقذائف-مدافع-هاوتزر-الأمريكية-في-أوكرانيا-1062643443.html
الطيران الروسي يدمر مستودعا لقذائف مدافع هاوتزر الأمريكية في أوكرانيا
الطيران الروسي يدمر مستودعا لقذائف مدافع هاوتزر الأمريكية في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، عن تدمير الطيران الروسي مستودع ضخم لقذائف مدافع هاوتزر "إم 777" الأمريكية... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T07:54+0000
2022-05-24T07:54+0000
2022-05-24T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث في إحاطة: "تم خلال يوم واحد وباستخدام صواريخ عالية الدقة تدمير ما يلي: 3 نقاط قيادة، 36 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري للقوات الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة سوليدار، بالإضافة إلى ستة مستودعات ذخيرة في مناطق مينكوفكا وباخموت ونيكولايفكا وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى جانب تدمير مستودع كبير لقذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر الأمريكية "إم-777" في رازدولوفكا".كما أكد إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك وأن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية قصفت 84 مركز قيادة أوكراني و463 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الطيران الروسي يدمر مستودعا لقذائف مدافع هاوتزر الأمريكية في أوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، عن تدمير الطيران الروسي مستودع ضخم لقذائف مدافع هاوتزر "إم 777" الأمريكية باستخدام صواريخ عالية الدقة.
وقال المتحدث في إحاطة: "تم خلال يوم واحد وباستخدام صواريخ عالية الدقة تدمير ما يلي: 3 نقاط قيادة، 36 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري للقوات الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة سوليدار، بالإضافة إلى ستة مستودعات ذخيرة في مناطق مينكوفكا وباخموت ونيكولايفكا وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى جانب تدمير مستودع كبير لقذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر الأمريكية "إم-777" في رازدولوفكا".
كما أكد إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك وأن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية قصفت 84 مركز قيادة أوكراني و463 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري.