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https://arabic.sputniknews.com/20220524/العراق-مطار-السليمانية-يعلق-رحلاته-بسبب-الغبار-1062641853.html
العراق... مطار السليمانية يعلق رحلاته بسبب الغبار
العراق... مطار السليمانية يعلق رحلاته بسبب الغبار
أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاته الجوية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T06:30+0000
2022-05-24T06:30+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، علق المطار رحلاته الجوية بسبب موجات الغبار. وقال بيان للمطار، إنه تم تعليق الرحلات الجوية لفترة من الوقت، بعد عودة موجات الغبار، مما أثر بشكل كبير على الرؤية. وأكد بيان المطار، أن الرحلات الجوية تعود إلى طبيعتها مع توقف موجات الغبار.
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أخبار العراق اليوم

العراق... مطار السليمانية يعلق رحلاته بسبب الغبار

06:30 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022
عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi
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أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاته الجوية.
وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، علق المطار رحلاته الجوية بسبب موجات الغبار.
وقال بيان للمطار، إنه تم تعليق الرحلات الجوية لفترة من الوقت، بعد عودة موجات الغبار، مما أثر بشكل كبير على الرؤية.
وأكد بيان المطار، أن الرحلات الجوية تعود إلى طبيعتها مع توقف موجات الغبار.
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