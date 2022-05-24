https://arabic.sputniknews.com/20220524/العراق-يعلن-خلو-موانئه-ومطاري-بغداد-والبصرة-من-المواد-السامة-والمشعة-1062666520.html
العراق يعلن خلو موانئه ومطاري بغداد والبصرة من المواد السامة والمشعة
العراق يعلن خلو موانئه ومطاري بغداد والبصرة من المواد السامة والمشعة
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، خلو موانئ البلاد ومطاري البصرة وبغداد من المواد السامة والمشعة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:29+0000
2022-05-24T17:29+0000
2022-05-24T17:29+0000
العالم العربي
العراق
مواد مشعة
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وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، إن "اللجنة الخاصة بالأمر الديواني 18 والمكونة من مجموعة من ضباط من قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، أنهت أعمالها لنقل جميع المواد الخطرة من موانئ البصرة ومطاري البصرة وبغداد إلى منطقة إخلاء آمنة خصصت لهذا الغرض".وكان العراق قد أعلن في آب 2020، تشكيل لجنة لجرد وإخلاء الحاويات "عالية الخطورة" الموجودة في الموانئ المنافذ الحدودية، خوفاً من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت، وفقاً لما أعلنه رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر عدنان الوائلي.وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت في 4 آب 2020 انفجاراً ضخماً في مرفأ بيروت أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً وخلف نحو 5 ألاف جريح وأعدادا كبيرة من المفقودين .وبحسب تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، والذي قالت السلطات إنه يحوي نحو 2750 طناً من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, مواد مشعة
العراق يعلن خلو موانئه ومطاري بغداد والبصرة من المواد السامة والمشعة
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، خلو موانئ البلاد ومطاري البصرة وبغداد من المواد السامة والمشعة.
وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، إن "اللجنة الخاصة بالأمر الديواني 18 والمكونة من مجموعة من ضباط من قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، أنهت أعمالها لنقل جميع المواد الخطرة من موانئ البصرة ومطاري البصرة وبغداد إلى منطقة إخلاء آمنة خصصت لهذا الغرض".
وأضافت "حيث أصبحت الموانئ والمطارات خالية من المواد السامة والمشعة في الوقت الحاضر وقد تم إخلاء 151 حاوية و123 طرد من ميناء أم قصر الشمالي والاوسط الجنوبي وميناء المعقل ومطار البصرة ومطار بغداد".
وكان العراق قد أعلن في آب 2020، تشكيل لجنة لجرد وإخلاء الحاويات "عالية الخطورة" الموجودة في الموانئ المنافذ الحدودية، خوفاً من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت، وفقاً لما أعلنه رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر عدنان الوائلي.
وقال الوائلي، في بيان، أن هيئة المنافذ ستعمل على "وضع الحلول وإخلاء الحاويات إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ، وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري فيا يخص المنافذ البرية".
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت في 4 آب 2020 انفجاراً ضخماً في مرفأ بيروت أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً وخلف نحو 5 ألاف جريح وأعدادا كبيرة من المفقودين .
وبحسب تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، والذي قالت السلطات إنه يحوي نحو 2750 طناً من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.