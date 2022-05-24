https://arabic.sputniknews.com/20220524/الفاكهة-رقم-1-لصحة-الأمعاء-1062648596.html
الفاكهة "رقم 1" لصحة الأمعاء
الفاكهة "رقم 1" لصحة الأمعاء
تحدثت خبيرة التغذية مولي هيمبري عن "الفاكهة رقم 1" لتحسين صحة القناة الهضمية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:19+0000
2022-05-24T10:19+0000
2022-05-24T10:19+0000
علوم
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قالت هيمبري: "إن تناول الكمثري طريقة ميسورة التكلفة لمنح جسمك الكثير من المواد المعززة للصحة. الكمثري تحسن بشكل فعال حالة العضو الرئيسي للحصول على مناعة جيدة – أي الأمعاء"، حسب موقع "ميديك فوروم".وأكدت أن الكمثري هو الفاكهة رقم واحد للأمعاء. وأوضحت أن ثمرة واحدة من الكمثري تحتوي على ما يصل إلى 6 غرامات من الألياف، مع كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان في القشرة.كما حذرت الخبيرة من أن البكتيريا المعوية تتضرر بشكل خطير من الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة التي تحتوي على العديد من الإضافات الصناعية.وخلصت إلى أن "الأعراض مثل عسر الهضم، وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، والتعب المستمر يمكن أن تشير إلى أن أمعائك ليست على ما يرام".
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علوم
الفاكهة "رقم 1" لصحة الأمعاء
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تحدثت خبيرة التغذية مولي هيمبري عن "الفاكهة رقم 1" لتحسين صحة القناة الهضمية.
قالت هيمبري: "إن تناول الكمثري طريقة ميسورة التكلفة لمنح جسمك الكثير من المواد المعززة للصحة. الكمثري تحسن بشكل فعال حالة العضو الرئيسي للحصول على مناعة جيدة – أي الأمعاء"، حسب موقع "ميديك فوروم".
وأكدت أن الكمثري هو الفاكهة رقم واحد للأمعاء
. وأوضحت أن ثمرة واحدة من الكمثري تحتوي على ما يصل إلى 6 غرامات من الألياف، مع كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان في القشرة.
وأضافت أن تناول الألياف غير القابلة للذوبان يحسن وظيفة الأمعاء ويعزز نمو البكتيريا المفيدة، مما يقلل من مخاطر الالتهابات وبعض الأمراض (على وجه الخصوص، داء السكري من النوع 2). وأضافت: "يحتوي الكمثري أيضًا على مضادات الأكسدة، فهذه المواد تقاوم الإجهاد التأكسدي الذي يتلف خلايا الجسم، مما يزيد من احتمالية تكوين الورم".
كما حذرت الخبيرة من أن البكتيريا المعوية تتضرر بشكل خطير من الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة التي تحتوي على العديد من الإضافات الصناعية.
وخلصت إلى أن "الأعراض مثل عسر الهضم، وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، والتعب المستمر يمكن أن تشير إلى أن أمعائك ليست على ما يرام".