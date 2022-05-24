https://arabic.sputniknews.com/20220524/القضاء-الإيراني-حكم-إعدام-عميل-الموساد-أحمد-رضا-جلالي-سينفذ-في-موعده-المقرر-1062655046.html
القضاء الإيراني: حكم إعدام عميل الموساد أحمد رضا جلالي سينفذ في موعده المقرر
القضاء الإيراني: حكم إعدام عميل الموساد أحمد رضا جلالي سينفذ في موعده المقرر
أكدت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن "حكم إعدام عميل الموساد أحمد رضا جلالي سينفذ في موعده المقرر". 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:52+0000
2022-05-24T12:52+0000
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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي، في مؤتمر صحفي، إن "عملية محاكمة أحمد رضا جلالي مكتملة وتبادله مع المواطن الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري ليس مطروحا على الإطلاق وسينفذ حكم الإعدام الصادر بحقه في موعده المقرر"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف ستايشي، أن "جميع معايير حقوق الانسان تمت مراعاتها فيما يتعلق بأحمد رضا جلالي"، متسائلا: "لكن هل تمت مراعاة هذه المعايير والحقوق فيما يتعلق بحميد نوري؟".وأكد أن "معايير حقوق الانسان قد انتهكت في احتجاز حميد نوري وأن ملف اعتقاله يتأثر بضغط المنافقين في جماعة مجاهدي خلق الإرهابية والضغوط السياسية، وأن عدم مراعاة تلك المعايير يجعل محاكمته باطلة"، مضيفا أن "نوري حرم من حق توكيل محام لنفسه وأن الاتصال بينه وبين عائلته مقطوع منذ 20 يوما".وأيدت المحكمة العليا في إيران، مؤخرا، حكم الإعدام الصادر بحق الطبيب الإيراني، الذي يحمل الجنسية السويدية، أحمد رضا جلالي، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، لافتة إلى أن موعد تنفيذ الحكم في نهاية الشهر الجاري.وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن جلالي تورط بعلاقة مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"؛ لافتة إلى أن السلطات السويدية منحت الجنسية لجلالي، بعد إصدار حكم الإعدام، "للضغط على القضاء الإيراني".وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت جلالي، عام 2016، خلال زيارته إلى إيران لتقديمه محاضرات علمية؛ وحكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/إيران-تعد-بالكشف-عن-مزيد-من-التفاصيل-حول-أحمد-رضا-جلالي-المتهم-بـالجاسوسية-لإسرائيل-1062439078.html
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أخبار إيران, السويد
القضاء الإيراني: حكم إعدام عميل الموساد أحمد رضا جلالي سينفذ في موعده المقرر
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أكدت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن "حكم إعدام عميل الموساد أحمد رضا جلالي سينفذ في موعده المقرر".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي، في مؤتمر صحفي، إن "عملية محاكمة أحمد رضا جلالي مكتملة وتبادله مع المواطن الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري ليس مطروحا على الإطلاق وسينفذ حكم الإعدام الصادر بحقه في موعده المقرر"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية
.
وأضاف ستايشي، أن "جميع معايير حقوق الانسان تمت مراعاتها فيما يتعلق بأحمد رضا جلالي"، متسائلا: "لكن هل تمت مراعاة هذه المعايير والحقوق فيما يتعلق بحميد نوري؟".
وأكد أن "معايير حقوق الانسان قد انتهكت في احتجاز حميد نوري وأن ملف اعتقاله يتأثر بضغط المنافقين في جماعة مجاهدي خلق الإرهابية والضغوط السياسية، وأن عدم مراعاة تلك المعايير يجعل محاكمته باطلة"، مضيفا أن "نوري حرم من حق توكيل محام لنفسه وأن الاتصال بينه وبين عائلته مقطوع منذ 20 يوما".
وأيدت المحكمة العليا في إيران، مؤخرا، حكم الإعدام الصادر بحق الطبيب الإيراني
، الذي يحمل الجنسية السويدية، أحمد رضا جلالي، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، لافتة إلى أن موعد تنفيذ الحكم في نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن جلالي تورط بعلاقة مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"؛ لافتة إلى أن السلطات السويدية منحت الجنسية لجلالي، بعد إصدار حكم الإعدام، "للضغط على القضاء الإيراني".
وكانت السلطات الإيرانية
اعتقلت جلالي، عام 2016، خلال زيارته إلى إيران لتقديمه محاضرات علمية؛ وحكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لإسرائيل.