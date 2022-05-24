https://arabic.sputniknews.com/20220524/الكويت-تطلق-منصة-تيسير-لتوظيف-البدون-بدلا-من-العمالة-الوافدة-1062670025.html
الكويت تطلق منصة "تيسير" لتوظيف "البدون" بدلا من العمالة الوافدة
الكويت تطلق منصة "تيسير" لتوظيف "البدون" بدلا من العمالة الوافدة
تطلق الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، منصة "تيسير" يوم الأحد المقبل، بهدف تعيين المقيميين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T19:23+0000
2022-05-24T19:23+0000
2022-05-24T19:23+0000
أخبار الكويت اليوم
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن المدير العام للهيئة، أحمد الموسى أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وأوضح المسؤول الكويتي أن المنصة تعتبر آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم.وأشار إلى أن الهدف من هذا المسار هو إحلال فئة "البدون" محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم بموجب وضع قانوني، ومنحهم الاستفادة الكافية من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم.ووجه الموسى الشكر إلى شركات القطاع الخاص لتعاونها في توفير هذه الفرص الوظيفية المناسبة.ودعا إلى المزيد من التعاون مع مختلف مجالات القطاع الخاص لتوفير فرص أكثر في جميع التخصصات.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الكويت-توقف-حركة-الملاحة-الجوية-مؤقتا-بسبب-موجة-الغبار-1062618364.html
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أخبار الكويت اليوم
الكويت تطلق منصة "تيسير" لتوظيف "البدون" بدلا من العمالة الوافدة
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تطلق الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، منصة "تيسير" يوم الأحد المقبل، بهدف تعيين المقيميين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة "الوطن"
عن المدير العام للهيئة، أحمد الموسى أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح المسؤول الكويتي أن المنصة تعتبر آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المسار هو إحلال فئة "البدون" محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم بموجب وضع قانوني، ومنحهم الاستفادة الكافية من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم.
ووجه الموسى الشكر إلى شركات القطاع الخاص لتعاونها في توفير هذه الفرص الوظيفية المناسبة.
ودعا إلى المزيد من التعاون مع مختلف مجالات القطاع الخاص لتوفير فرص أكثر في جميع التخصصات.