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https://arabic.sputniknews.com/20220524/المصالحة-الروسي-يرصد-عمليتا-إطلاق-نار-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1062675280.html
"المصالحة الروسي" يرصد عمليتا إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية
"المصالحة الروسي" يرصد عمليتا إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوم الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غرب... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T21:31+0000
2022-05-24T21:31+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف في مؤتمر صحفي: "سُجل خلال الـ24 ساعة الماضية، هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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أخبار سوريا اليوم

"المصالحة الروسي" يرصد عمليتا إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية

21:31 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوم الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف في مؤتمر صحفي: "سُجل خلال الـ24 ساعة الماضية، هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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