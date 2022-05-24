https://arabic.sputniknews.com/20220524/الولايات-المتحدة-تستعد-لاحتمال-استخدام-لقاح-جينيوس-لجدري-القردة-1062639923.html
الولايات المتحدة تستعد لاحتمال استخدام لقاح "جينيوس" لجدري القردة
الولايات المتحدة تستعد لاحتمال استخدام لقاح "جينيوس" لجدري القردة
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الاثنين، إن هناك حالة واحدة مؤكدة للإصابة بجدري القردة وأربع حالات مشتبه بها في الولايات المتحدة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T00:10+0000
2022-05-24T00:10+0000
2022-05-24T00:10+0000
جدري القردة
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وقال مسؤولو الصحة في المراكز الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها "مخزون جيد" من لقاح جينيوس الذي يقي من جدري القردة.وقالت نائبة مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتورة جينيفر ماكويستون، إن الولايات المتحدة تستعد لإمكانية استخدام اللقاح للوقاية من الجدري.رُخص لقاح جينيوس المكون من جرعتين للوقاية من مرض الجدري عامة، وعلى وجه الخصوص، للوقاية من جدري القردة.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصحة-العالمية-تعلن-وجود-لقاح-لـ-جدري-القرود-لكنها-تؤكد-يحتاج-إلى-اختبارات-1062638062.html
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جدري القردة
الولايات المتحدة تستعد لاحتمال استخدام لقاح "جينيوس" لجدري القردة
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الاثنين، إن هناك حالة واحدة مؤكدة للإصابة بجدري القردة وأربع حالات مشتبه بها في الولايات المتحدة.
وقال مسؤولو الصحة في المراكز الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها "مخزون جيد" من لقاح جينيوس الذي يقي من جدري القردة
.
وقالت نائبة مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتورة جينيفر ماكويستون، إن الولايات المتحدة تستعد لإمكانية استخدام اللقاح للوقاية من الجدري.
رُخص لقاح جينيوس المكون من جرعتين للوقاية من مرض الجدري عامة، وعلى وجه الخصوص، للوقاية من جدري القردة.