عربي
اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل
https://arabic.sputniknews.com/20220524/اليونان-تشتري-الغاز-الروسي-بالروبل-1062641986.html
اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل
اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل
تحول جميع مستوردي الغاز الروسي في اليونان إلى استخدام عملة الروبل الروسية لسداد فواتير الغاز الروسي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T06:31+0000
2022-05-24T06:54+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
وأبلغ مصدر محلي مراسل "سبوتنيك" في اليونان أن جميع الشركات اليونانية التي تشتري الغاز الروسي تحولت إلى استخدام الروبل لتسوية المدفوعات الناتجة عن شراء الغاز من روسيا.وتستورد اليونان 45 إلى 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.وكانت شركة "غازبروم" الروسية التي تدير صادرات الغاز قد طلبت من مستوردي الغاز الروسي في أوروبا سداد فواتير الغاز الروسي بالروبل. وأتى هذا الطلب بمثابة الرد على توجيهات الاتحاد الأوروبي بضرورة التوقف عن استيراد ما تنتجه روسيا حتى إشعار آخر.وأفادت إحدى وكالات الأنباء اليونانية، أمس الاثنين، أن شركة "ديبا" وهي إحدى الشركات الثلاث التي تستورد اليونان عبرها الغاز من روسيا، سددت فاتورة ما استوردته في أبريل/نيسان الماضي، باليورو حسب تعليمات المفوضية الأوروبية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد

اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل

06:31 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 24.05.2022)
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تحول جميع مستوردي الغاز الروسي في اليونان إلى استخدام عملة الروبل الروسية لسداد فواتير الغاز الروسي.
وأبلغ مصدر محلي مراسل "سبوتنيك" في اليونان أن جميع الشركات اليونانية التي تشتري الغاز الروسي تحولت إلى استخدام الروبل لتسوية المدفوعات الناتجة عن شراء الغاز من روسيا.
وتستورد اليونان 45 إلى 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية التي تدير صادرات الغاز قد طلبت من مستوردي الغاز الروسي في أوروبا سداد فواتير الغاز الروسي بالروبل. وأتى هذا الطلب بمثابة الرد على توجيهات الاتحاد الأوروبي بضرورة التوقف عن استيراد ما تنتجه روسيا حتى إشعار آخر.
وأفادت إحدى وكالات الأنباء اليونانية، أمس الاثنين، أن شركة "ديبا" وهي إحدى الشركات الثلاث التي تستورد اليونان عبرها الغاز من روسيا، سددت فاتورة ما استوردته في أبريل/نيسان الماضي، باليورو حسب تعليمات المفوضية الأوروبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала