https://arabic.sputniknews.com/20220524/اليونان-تشتري-الغاز-الروسي-بالروبل-1062641986.html
اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل
اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل
تحول جميع مستوردي الغاز الروسي في اليونان إلى استخدام عملة الروبل الروسية لسداد فواتير الغاز الروسي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T06:31+0000
2022-05-24T06:31+0000
2022-05-24T06:54+0000
العالم
اقتصاد
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وأبلغ مصدر محلي مراسل "سبوتنيك" في اليونان أن جميع الشركات اليونانية التي تشتري الغاز الروسي تحولت إلى استخدام الروبل لتسوية المدفوعات الناتجة عن شراء الغاز من روسيا.وتستورد اليونان 45 إلى 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.وكانت شركة "غازبروم" الروسية التي تدير صادرات الغاز قد طلبت من مستوردي الغاز الروسي في أوروبا سداد فواتير الغاز الروسي بالروبل. وأتى هذا الطلب بمثابة الرد على توجيهات الاتحاد الأوروبي بضرورة التوقف عن استيراد ما تنتجه روسيا حتى إشعار آخر.وأفادت إحدى وكالات الأنباء اليونانية، أمس الاثنين، أن شركة "ديبا" وهي إحدى الشركات الثلاث التي تستورد اليونان عبرها الغاز من روسيا، سددت فاتورة ما استوردته في أبريل/نيسان الماضي، باليورو حسب تعليمات المفوضية الأوروبية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
اليونان تشتري الغاز الروسي بالروبل
06:31 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
تحول جميع مستوردي الغاز الروسي في اليونان إلى استخدام عملة الروبل الروسية لسداد فواتير الغاز الروسي.
وأبلغ مصدر محلي مراسل "سبوتنيك" في اليونان أن جميع الشركات اليونانية التي تشتري الغاز الروسي تحولت إلى استخدام الروبل لتسوية المدفوعات الناتجة عن شراء الغاز من روسيا.
وتستورد اليونان 45 إلى 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية التي تدير صادرات الغاز قد طلبت من مستوردي الغاز الروسي في أوروبا سداد فواتير الغاز الروسي بالروبل. وأتى هذا الطلب بمثابة الرد على توجيهات الاتحاد الأوروبي بضرورة التوقف عن استيراد ما تنتجه روسيا حتى إشعار آخر.
وأفادت إحدى وكالات الأنباء اليونانية، أمس الاثنين، أن شركة "ديبا" وهي إحدى الشركات الثلاث التي تستورد اليونان عبرها الغاز من روسيا، سددت فاتورة ما استوردته في أبريل/نيسان الماضي، باليورو حسب تعليمات المفوضية الأوروبية.