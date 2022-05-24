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انخفاض أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاعها عالميا
انخفاض أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاعها عالميا
انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية في مصر، اليوم الاثنين، رغم ارتفاع قيمة المعدن النفيس في الأسواق العالمية في نفس الوقت. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T18:03+0000
2022-05-24T18:03+0000
اقتصاد
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وقال سكرتير عام شعبة الذهب السابق في اتحاد الغرف التجارية، نادي نجيب، لموقع "مصراوي"، إن سعر غرام الذهب انخفض بنحو 20 جنيها مقارنة بمنتصف التعاملات.وسجل غرام الذهب عيار 14 سعر 707 جنيهات، وعيار 18 سعر 909 جنيهات، فيما وصل الذهب عيار 21 إلى سعر 1060 جنيها للغرام، و1211 جنيها للذهب عيار 24.وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 8480 جنيها، علما بأن السعر قد يختلف من تاجر لآخر قليلا بسبب تكلفة التصنيع. يساوي هذا السعر قيمة غرامات الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.على جانب آخر ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1854 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.45%، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرغ".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/سعر-الذهب-ينخفض-مع-ارتفاع-عائدات-السندات-الحكومية-الأمريكية-1062411202.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

انخفاض أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاعها عالميا

18:03 GMT 24.05.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© shutterstock
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انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية في مصر، اليوم الاثنين، رغم ارتفاع قيمة المعدن النفيس في الأسواق العالمية في نفس الوقت.
وقال سكرتير عام شعبة الذهب السابق في اتحاد الغرف التجارية، نادي نجيب، لموقع "مصراوي"، إن سعر غرام الذهب انخفض بنحو 20 جنيها مقارنة بمنتصف التعاملات.
وسجل غرام الذهب عيار 14 سعر 707 جنيهات، وعيار 18 سعر 909 جنيهات، فيما وصل الذهب عيار 21 إلى سعر 1060 جنيها للغرام، و1211 جنيها للذهب عيار 24.
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وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 8480 جنيها، علما بأن السعر قد يختلف من تاجر لآخر قليلا بسبب تكلفة التصنيع. يساوي هذا السعر قيمة غرامات الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.
على جانب آخر ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1854 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.45%، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرغ".
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