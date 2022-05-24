https://arabic.sputniknews.com/20220524/بشار-الأسد-يوجه-رسالة-إلى-زعيم-عربي-الانتصار-الذي-تحقق-قبل-22-عاما-أعاد-الحقوق-وأسقط-مؤمرات-إسرائيل-1062650277.html
بشار الأسد يوجه رسالة إلى زعيم عربي: الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاما أعاد الحقوق وأسقط مؤمرات إسرائيل
بشار الأسد يوجه رسالة إلى زعيم عربي: الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاما أعاد الحقوق وأسقط مؤمرات إسرائيل
بعث الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، لتهنئته بعيد المقاومة والتحرير الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مايو/ أيار. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T11:07+0000
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وقال الرئيس الأسد، في رسالته التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن "الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاماً سيبقى محطة تاريخية مشرفة لأنه أعاد الحقوق وأسقط مؤمرات الاحتلال"، مضيفا أن "الانتصار أثبت صوابية نهج وخيار المقاومة باعتباره حقاً طبيعياً لأي شعب تنتهك سيادة بلاده".وختم مؤكدًا أن "ذكرى الأبطال الذين أناروا طريق المجد بدمائهم الزكية ستبقى حاضرة دائماً في الوجدان".ويحتفل لبنان في 25 أيار/مايو بـ"عيد المقاومة التحرير" الـ22، والذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن وقرى جنوب لبنان في العام 2000.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/عون-إسرائيل-تحتل-أجزاء-من-لبنان-وسوريا-ومقاومة-حزب-الله-لها-ليست-إرهابا-1060301168.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد يوجه رسالة إلى زعيم عربي: الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاما أعاد الحقوق وأسقط مؤمرات إسرائيل
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بعث الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، لتهنئته بعيد المقاومة والتحرير الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مايو/ أيار.
وقال الرئيس الأسد، في رسالته التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية
، إن "الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاماً سيبقى محطة تاريخية مشرفة لأنه أعاد الحقوق وأسقط مؤمرات الاحتلال"، مضيفا أن "الانتصار أثبت صوابية نهج وخيار المقاومة باعتباره حقاً طبيعياً لأي شعب تنتهك سيادة بلاده".
وختم مؤكدًا أن "ذكرى الأبطال الذين أناروا طريق المجد بدمائهم الزكية ستبقى حاضرة دائماً في الوجدان".
ويحتفل لبنان في 25 أيار/مايو بـ"عيد المقاومة التحرير" الـ22، والذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن وقرى جنوب لبنان في العام 2000.