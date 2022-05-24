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بوريل: نصف البشرية لا يؤيد موقف الغرب في أزمة أوكرانيا
بوريل: نصف البشرية لا يؤيد موقف الغرب في أزمة أوكرانيا
أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن نصف البشرية لا يقف مع الغرب في مواجهة روسيا بشأن أزمة أوكرانيا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:25+0000
2022-05-24T15:25+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي إن التبرير الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا يجد صدى في الدول النامية، بحسب "العربية عاجل" اليوم الثلاثاء.وتأتي تصريحات بوريل بعد يومين من تحذيره من أن الاحتياطيات العسكرية للاتحاد الأوروبي قد استنفدت، وأحد الأسباب الرئيسية هو المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وقال بوريل في مقال نشر يوم الأحد إن الاحتياطيات العسكرية للاتحاد الأوروبي قد استنفذت نتيجة دعم دول الاتحاد لنظام كييف في ظل أزمة مالية تعاني منها الدول الأوروبية.وأشار إلى أن القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي لا تواجه التحديات التي تواجهها، ويجب على التحالف تخصيص المزيد من الأموال لميزانية الدفاع.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

بوريل: نصف البشرية لا يؤيد موقف الغرب في أزمة أوكرانيا

15:25 GMT 24.05.2022
© REUTERS / DALATI NOHRAجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© REUTERS / DALATI NOHRA
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أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن نصف البشرية لا يقف مع الغرب في مواجهة روسيا بشأن أزمة أوكرانيا.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي إن التبرير الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا يجد صدى في الدول النامية، بحسب "العربية عاجل" اليوم الثلاثاء.
وتأتي تصريحات بوريل بعد يومين من تحذيره من أن الاحتياطيات العسكرية للاتحاد الأوروبي قد استنفدت، وأحد الأسباب الرئيسية هو المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقال بوريل في مقال نشر يوم الأحد إن الاحتياطيات العسكرية للاتحاد الأوروبي قد استنفذت نتيجة دعم دول الاتحاد لنظام كييف في ظل أزمة مالية تعاني منها الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي لا تواجه التحديات التي تواجهها، ويجب على التحالف تخصيص المزيد من الأموال لميزانية الدفاع.
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