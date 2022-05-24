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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/تحرير-دونباس-إنهاء-سيطرة-القوات-الأوكرانية-على-أكبر-محطة-كهروحرارية-في-أوروبا-1062648342.html
تحرير دونباس... إنهاء سيطرة القوات الأوكرانية على أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا
تحرير دونباس... إنهاء سيطرة القوات الأوكرانية على أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا
تواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبمساعدة الجيش الروسي تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة المجموعات المسلحة الأوكرانية المتطرفة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:12+0000
2022-05-24T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأعلنت هيئة دفاع جمهورية دونيتسك في 24 مايو/أيار، تحرير 217 بلدة ومدينة التي وقعت تحت سيطرة القوات الأوكرانية من قبل، ومنها مدينة سفيتلودارسك التي تشهد حاليًا تطهيرها من "العناصر المعادية".يجدر بالذكر أن هذه المدينة تحتضن واحدة من أكبر محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية في أوروبا.
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رصد عسكري

تحرير دونباس... إنهاء سيطرة القوات الأوكرانية على أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا

10:12 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الذهاب إلى بنك الصورمدفع ذاتي الحركة من نوع "غفوزديكا" تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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تواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبمساعدة الجيش الروسي تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة المجموعات المسلحة الأوكرانية المتطرفة.
وأعلنت هيئة دفاع جمهورية دونيتسك في 24 مايو/أيار، تحرير 217 بلدة ومدينة التي وقعت تحت سيطرة القوات الأوكرانية من قبل، ومنها مدينة سفيتلودارسك التي تشهد حاليًا تطهيرها من "العناصر المعادية".
يجدر بالذكر أن هذه المدينة تحتضن واحدة من أكبر محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية في أوروبا.
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:10 GMT
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