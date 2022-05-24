https://arabic.sputniknews.com/20220524/تحرير-دونباس-إنهاء-سيطرة-القوات-الأوكرانية-على-أكبر-محطة-كهروحرارية-في-أوروبا-1062648342.html
تحرير دونباس... إنهاء سيطرة القوات الأوكرانية على أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا
تحرير دونباس... إنهاء سيطرة القوات الأوكرانية على أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا
تواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبمساعدة الجيش الروسي تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة المجموعات المسلحة الأوكرانية المتطرفة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:12+0000
2022-05-24T10:12+0000
2022-05-24T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062647966_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_909abdea9d3f81891b303e261b043cff.jpg
وأعلنت هيئة دفاع جمهورية دونيتسك في 24 مايو/أيار، تحرير 217 بلدة ومدينة التي وقعت تحت سيطرة القوات الأوكرانية من قبل، ومنها مدينة سفيتلودارسك التي تشهد حاليًا تطهيرها من "العناصر المعادية".يجدر بالذكر أن هذه المدينة تحتضن واحدة من أكبر محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية في أوروبا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062647966_160:0:1867:1280_1920x0_80_0_0_9e04d5d6fecc8b460290c258ca149571.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تحرير دونباس... إنهاء سيطرة القوات الأوكرانية على أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا
تابعنا عبر
تواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبمساعدة الجيش الروسي تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة المجموعات المسلحة الأوكرانية المتطرفة.
وأعلنت
هيئة دفاع جمهورية دونيتسك في 24 مايو/أيار، تحرير 217 بلدة ومدينة التي وقعت تحت سيطرة القوات الأوكرانية من قبل، ومنها مدينة سفيتلودارسك التي تشهد حاليًا تطهيرها من "العناصر المعادية".
يجدر بالذكر أن هذه المدينة تحتضن واحدة من أكبر محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية في أوروبا.