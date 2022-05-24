https://arabic.sputniknews.com/20220524/تركيا-تعلن-عن-لقاء-في-العاصمة-أنقرة-مع-السويد-وفنلندا-لمناقشة-عضويتهما-في-الناتو-1062652083.html
تركيا تعلن عن لقاء في العاصمة أنقرة مع السويد وفنلندا لمناقشة عضويتهما في الناتو
تركيا تعلن عن لقاء في العاصمة أنقرة مع السويد وفنلندا لمناقشة عضويتهما في الناتو
أعلنت تركيا عن لقاء سيتم غدا الأربعاء، 25 مايو/ أيار، في العاصمة أنقرة، لمناقشة عضوية السويد وفنلندا في الناتو. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:01+0000
2022-05-24T12:01+0000
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن وفدا تركيا سيجري مشاورات مع وفدي السويد وفنلندا بشأن عضوية دول الشمال الأوروبي في حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم 25 مايو.وقال البيان: "ستعقد المشاورات حول طلبات عضوية الناتو من السويد وفنلندا في أنقرة يوم الأربعاء 25 مايو 2022 بين وفدنا برئاسة السفير إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة والسفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية، ووفد السويد وفنلندا".بدوره، قال الوزير التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين إن هناك حاجة لاتفاق مكتوب مع فنلندا والسويد بأنهما سيوقفان دعمهما للإرهاب من أجل البدء في مناقشة عضويتهما في الناتو.وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تأوي أفرادا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, فنلندا
تركيا تعلن عن لقاء في العاصمة أنقرة مع السويد وفنلندا لمناقشة عضويتهما في الناتو
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أعلنت تركيا عن لقاء سيتم غدا الأربعاء، 25 مايو/ أيار، في العاصمة أنقرة، لمناقشة عضوية السويد وفنلندا في الناتو.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن وفدا تركيا سيجري مشاورات مع وفدي السويد وفنلندا
بشأن عضوية دول الشمال الأوروبي في حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم 25 مايو.
وقال البيان: "ستعقد المشاورات
حول طلبات عضوية الناتو من السويد وفنلندا في أنقرة يوم الأربعاء 25 مايو 2022 بين وفدنا برئاسة السفير إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة والسفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية، ووفد السويد وفنلندا".
واوضح البيان أن "السيد أوسكار ستينستروم، وزير الدولة بمكتب رئاسة وزراء السويد، سيترأس وفد بلاده، والسيد يوكا سالوفارا، وزير الدولة الدائم لفنلندا سيكون على رأس وفد بلاده".
بدوره، قال الوزير التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين إن هناك حاجة لاتفاق مكتوب مع فنلندا والسويد بأنهما سيوقفان دعمهما للإرهاب من أجل البدء في مناقشة عضويتهما في الناتو.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعترض على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، قد أجرى مكالمات هاتفية مع زعماء دولتي الشمال الأوروبي السبت الماضي، وناقش مخاوفه.
وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تأوي أفرادا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.