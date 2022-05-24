https://arabic.sputniknews.com/20220524/تركيا-توضح-الطريقة-التي-يمكن-أن-تنهي-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1062660389.html

تركيا توضح الطريقة التي يمكن أن تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تركيا توضح الطريقة التي يمكن أن تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن دعم تركيا للقضية الفلسطينية منفصل تماما عن علاقتها بإسرائيل. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة "الأناضول"، قال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، في رام الله: "نواصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية في علاقاتنا مع إسرائيل، ودعمنا للقضية الفلسطينية مستقل عن علاقاتنا مع إسرائيل".وأضاف "ليس من الممكن أن تتغير سياستنا حول فلسطين ولكن يجب تخفيف التوتر واستعلاء الصوت الفلسطيني".واعتبر وزير الخارجية التركي أن ما يحدث في المسجد الأقصى يجرح ضمير كل المسلمين، مشددا على أهمية الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى.وأردف بقوله: "لا يجب أن تتكرر التوترات في غزة مثل العام الماضي".من جانبه، قال المالكي: إن "علاقات البلدين تنطلق من قاعدة قوية ونقوم بتطويرها وتعميقها لتشمل كل المجالات".وأضاف "هناك انسجام وتوافق في كافة القضايا التي طرحت خلال المحادثات مع نظيري التركي".ووصل تشاووش أوغلو، إلى فلسطين في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الفلسطينيين، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل، لعقد مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين.وزيارة تشاووش أوغلو، التي تعتبر الأولى منذ زيارة (وزير الخارجية) علي بابجان في عام 2007 إلى إسرائيل، تأتي بعد شهرين ونصف من زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى تركيا، حيث سيتم التركيز على موضوع "الارتقاء بالعلاقات الإسرائيلية التركية إلى مستوى السفراء"، خلال المباحثات التي سيجريها الوزير التركي في إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/حماس-ترد-على-تقرير-يتحدث-عن-موقف-بعض-أعضائها-بشأن-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وإسرائيل-1061954678.html

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