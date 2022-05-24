تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:27 GMT 24.05.2022
منطقة خيرسون ستصبح داخل روسيا الاتحادية قريبا
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "نحن لا نخطط لأن نكون جمهورية مستقلة منفصلة. مهمتنا الرئيسية هي أن نكون جزءا من روسيا".