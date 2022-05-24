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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220524/تقنية-فعالة-لا-تسمح-للصواريخ-الأوكرانية-بإصابة-المروحيات-الروسية-1062641035.html
تقنية فعالة لا تسمح للصواريخ الأوكرانية بإصابة المروحيات الروسية
تقنية فعالة لا تسمح للصواريخ الأوكرانية بإصابة المروحيات الروسية
يتم تزويد مروحيات الجيش الروسي بتقنية توفر حماية لها من صواريخ مضادة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T05:03+0000
2022-05-24T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
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وتحمل تقنية حماية المروحيات الروسية اسم "فيتيبسك". وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إن تقنية "فيتيبسك" التي تحتوي عليها المروحيات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا تعمل بفعالية عالية، إذ تدرأ خطر إصابة المروحيات بصواريخ مضادة تطلقها القوات الأوكرانية.وقال مصدر آخر وثيق الصلة بالقوات الجوية الروسية إن الطيارين يطلبون من الفنيين قبل إقلاع المروحيات التأكد من صلاحية تقنية "فيتيبسك" لأنها "تنقذ الحياة فعلا".وأشار إلى أن تقنية "فيتيبسك" تؤدي عملها بفعالية عالية تفوق القدرات المعلن عنها.وتقوم تقنية "فيتيبسك" باكتشاف الصاروخ المضاد المنطلق نحو المروحية، وتحدد إحداثياته، ثم تسبّب العمى لرأس توجيه الصاروخ المهاجم لكيلا يعود الصاروخ يرى الهدف المزمع ضربه.
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سلاح روسيا

تقنية فعالة لا تسمح للصواريخ الأوكرانية بإصابة المروحيات الروسية

05:03 GMT 24.05.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات الجيش الروسي
مروحيات الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
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يتم تزويد مروحيات الجيش الروسي بتقنية توفر حماية لها من صواريخ مضادة.
وتحمل تقنية حماية المروحيات الروسية اسم "فيتيبسك". وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إن تقنية "فيتيبسك" التي تحتوي عليها المروحيات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا تعمل بفعالية عالية، إذ تدرأ خطر إصابة المروحيات بصواريخ مضادة تطلقها القوات الأوكرانية.
وقال مصدر آخر وثيق الصلة بالقوات الجوية الروسية إن الطيارين يطلبون من الفنيين قبل إقلاع المروحيات التأكد من صلاحية تقنية "فيتيبسك" لأنها "تنقذ الحياة فعلا".
وأشار إلى أن تقنية "فيتيبسك" تؤدي عملها بفعالية عالية تفوق القدرات المعلن عنها.
وتقوم تقنية "فيتيبسك" باكتشاف الصاروخ المضاد المنطلق نحو المروحية، وتحدد إحداثياته، ثم تسبّب العمى لرأس توجيه الصاروخ المهاجم لكيلا يعود الصاروخ يرى الهدف المزمع ضربه.
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