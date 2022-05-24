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https://arabic.sputniknews.com/20220524/تمديد-حظر-الرحلات-الجوية-إلى-11-مطارا-في-جنوب-ووسط-روسيا--1062641712.html
تمديد حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا
تمديد حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا
أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 31... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T06:25+0000
2022-05-24T06:25+0000
روسيا
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وجاء في بيان للوكالة: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى الساعة 03:45 من يوم 31 أيار/مايو 2022".ووفقا للوكالة، فإن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا، مقيدة مؤقتًا.هذا ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 فبراير/شباط.
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تمديد حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا

06:25 GMT 24.05.2022
© Photo / CCOطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Photo / CCO
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أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 31 مايو/أيار.
وجاء في بيان للوكالة: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى الساعة 03:45 من يوم 31 أيار/مايو 2022".
ووفقا للوكالة، فإن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا، مقيدة مؤقتًا.
هذا ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 فبراير/شباط.
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