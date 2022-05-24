https://arabic.sputniknews.com/20220524/تناول-هذه-الفاكهة-يخفض-ضغط-الدم-1062655646.html

تناول هذه الفاكهة يخفض ضغط الدم

تناول هذه الفاكهة يخفض ضغط الدم

هذه الفاكهة غنية بالبوليفينول الذي يعتبر مخزونًا للأدوية الطبيعية لمرضى ارتفاع ضغط الدم. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T13:02+0000

2022-05-24T13:02+0000

2022-05-24T13:03+0000

علوم

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يعاني الكثير من الناس الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من ارتفاع ضغط الدم. هو اضطراب مزمن يتسم بارتفاع ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. لكن ماذا لو قلنا أن تناول فاكهة واحدة فقط يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم؟ العنب البري - فقد ثبت أن هذه الثمار الزرقاء الصغيرة مفيدة في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء بعد سن اليأس اللائي يعانين من ارتفاع ضغط الدم.كم عدد حبات العنب البري الذي يجب أن تأكلها يوميًا للوقاية من ارتفاع ضغط الدم؟ وفقًا للباحثين، فإن تناول كوب واحد من التوت الأزرق الطازج يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى تحسين وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من علماء من جامعة كولورادو. لقد وجدوا تحسنًا في وظيفة البطانة، وهو أمر مهم لصحة الإنسان، حيث ترتبط مشاكل هذه البطانة بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين. حصل العلماء على أدلة على أن التوت الأزرق يحسن وظيفة البطانة عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم"، حسب موقع "ميديك فوروم".الإجهاد التأكسدي هو اختلال التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم الذي يمكن أن يتلف الخلايا والأنسجة، ويسهم في ضعف بطانة الأوعية الدموية وأمراض القلب والأوعية الدموية. ذكر الخبراء أيضًا أن العنب البري غني بالبوليفينول، والتي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي.

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علوم